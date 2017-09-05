A Milli Takım Hırvatistan'ı mağlup etti

A Milli Takımımız, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 8. maçında Hırvatistan'ı Cenk Tosun'un golüyle 1-0 mağlup etti.

A Milli Takımımız, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 8. maçında Eskişehir'de Hırvatistan'ı konuk etti.



Milli Takımımız, lider Hırvatistan karşısında maça kontrollü başladı. Mücadelenin ilk dakikaları karşılıklı ataklarla geçildi. Yüksek tempolu ilk 45 dakikanın en tehlikeli iki atağında önce Hırvatistan ardından Türkiye gole yaklaştı.



Soldan yapılan ortada Hırvatlar arka direkte çok net bir pozisyonda golü bulamazken, bu ataktan birkaç dakika sonra A Milli Takımımız Cenk'le gole yaklaştı. Oğuzhan'ın şık pasında ceza sahasında topla buluşan Arda, meşin yuvarlağı içeri çıkardı ancak Cenk uygun pozisyonda golü atamadı.



Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarı 0-0 sona erdi.



İkinci yarıda oyuna biraz daha ağırlığını koyan A Milli Takımımız, 75. dakikada Cenk Tosun'la öne geçti.



Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Oğuzhan Özyakup ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert bir şut çekti, kaleci Danijel Subasic'in kurtarmaya çalıştığı top kısa düştü, topu takip eden Cenk Tosun penaltı noktasının yanından sert ve düzgün bir şut çekerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Ay-Yıldızlı ekibimiz Hırvatistan'ı Cenk Tosun'un golüyle 1-0 yendi.



DÜNYA KUPASI YOLUNDA ŞANSIMIZI KORUDUK



A Milli Takımımız, bu galibiyetle puanını 14'e çıkarırken, lider Hırvatistan 16 puanda kaldı. Grubun diğer maçında İzlanda evinde Ukrayna'yı 2-0 yendi ve puanını 16'ya çıkardı. Ukrayna ise 14 puanda kaldı.



Gruptaki son durum ise;Hırvatistan 16 puan, İzlanda 16 puan, Türkiye 14 puan, Ukrayna 14 puan şeklinde oldu.