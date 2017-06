Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 6. hafta heyecanı, yarın 3 grupta oynanacak 9 karşılaşmayla devam edecek.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belli olacağı elemelerde yarın C, E ve F gruplarında 9 maç yapılacak.



Günün öne çıkan maçlarında, C Grubu lideri Almanya ile San Marino, E Grubu'nda lider Polonya ile Romanya, F Grubu'nda ise İskoçya ile İngiltere karşılaşacak.



Gruplarda yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



C Grubu:



(TSİ 19.00) Azerbaycan-Kuzey İrlanda



(TSİ 21.45) Norveç-Çek Cumhuriyeti



(TSİ 21.45) Almanya-San Marino



E Grubu:



(TSİ 19.00) Kazakistan-Danimarka



(TSİ 21.45) Karadağ-Ermenistan



(TSİ 21.45) Polonya-Romanya



F Grubu:



(TSİ 19.00) İskoçya-İngiltere



(TSİ 19.00) Slovenya-Malta



(TSİ 21.45) Litvanya-Slovakya