Dünya İnsani Yardım Günü'nde 130 milyon kişi yardıma muhtaç

19 Ağustos "Dünya İnsani Yardım Günü"nde kıtlık, kuraklık, çatışmalar ve doğal afetler gibi nedenlerle yardıma muhtaç kişilerin durumu bir kez daha gündeme geldi.

Dünyada 130 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyacı bulunuyor. Ayrıca en az 25 milyon kişi, yaşamaya devam edebilmek için çok acil yardıma muhtaç durumda.



Özellikle Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde çatışmalar, doğal afetler, kıtlık ve kuraklık gibi nedenlerle yerlerinden olmuş kişi sayısı 65,6 milyon civarında. Dünya genelinde 22,5 milyon mülteci bulunuyor ve bunların neredeyse yarısı 18 yaş altında.



HER GÜN 28 BİN KİŞİ EVİNİ TERK EDİYOR



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) yayımladığı rapora göre, yerlerinden edilmiş kişilerin yüzde 30'u Afrika, yüzde 26'sı Ortadoğu ve Kuzey Afrika, yüzde 17'si Avrupa, yüzde 16'sı Amerika ve yüzde 11'i ise Asya-Pasifik'te yaşıyor.



Dünyadaki mültecilerin neredeyse yarısı 3 ülkeden geliyor. Bunlar sırasıyla 5,5 milyon kişiyle Suriye, 2,5 milyon ile Afganistan, 1,4 milyon kişiyle Güney Sudan.



Dünya genelinde her gün 28 bin 300 kişi çatışmalardan kaçmak zorunda kalıyor. Bu da dakikada 20 kişinin evini terk etmesi anlamına geliyor.



BM'ye göre Nijerya, Somali, Güney Sudan ve Yemen de aralarında 1,4 milyon çocuğun olduğu 20 milyon kişi açlıkla mücadele ediyor.



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, daha önce yaptığı açıklamada, insani krizlerin eşi benzeri görülmemiş şekilde acılara ve yerinden edilmelere neden olduğuna söylemişti. Guterres, çatışmaların can almaya devam ettiğine, doğal afetlerin fakirliğe ve eşitsizliklerin kısır döngü yarattığına dikkati çekerek, bu krizlerin barışçıl ve müreffeh bir dünya için ortak hedefler doğrultusunda ilerlemeyi engellediğini bildirmişti.



Sadece insani yardımlarla 130 milyon yardıma muhtaç kişinin ihtiyaçlarının giderilemeyeceğini belirten Guterres, çatışmaları önlemesi, doğal afetlere karşı hazırlıklı olunması konularında ortak çalışmalar yürütülmesi gerektiğini vurgulamıştı.



Eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun da "Dünyada acil yardıma muhtaç 25 milyondan fazla kişi var. Yardım konusundaki büyük eksikliği gidermede ciddi sıkıntılar bulunuyor." ifadelerini kullanmıştı.



İNSANİ YARDIM ÇALIŞANLARINA SALDIRDILAR



Dünyanın birçok yerinde yardım çalışmaları sürüyor ancak muhtaç kişilere yardım etmeye giden görevliler de bazı yerlerde saldırıya uğruyor.



Son 20 yılda 4 bin 132 yardım çalışanı saldırıya uğradı. 2016'da 91 yardım çalışanı öldürüldü, 88'i yaralandı ve 73'ü kaçırıldı. Bu saldırıların çoğu Güney Sudan, Afganistan, Suriye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Somali'de meydana geldi.



Irak'ın başkenti Bağdat'ta 19 Ağustos 2003'te aralarında BM Irak Özel Temsilcisi Sergio Vieira de Mello'nun da bulunduğu 22 yardım çalışanının bombalı saldırıda hayatını kaybetmesi sonucu, 2008 yılında BM Genel Kurulunda alınan kararla 19 Ağustos, "Dünya İnsani Yardım Günü" olarak ilan edilmişti.