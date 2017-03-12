Dünya halı modasına kadınlar yön veriyor

Türkiye'nin önemli halı üretim merkezlerinden Gaziantep'teki 200'ü aşkın fabrikanın tasarım, desen bölümlerinde çalışan kadınlar, dünya halı piyasası ve modasına yön veriyor.

Türkiye'nin önemli halı üretim merkezlerinden Gaziantep'teki 200'ü aşkın fabrikanın tasarım, desen bölümlerinde çalışan kadınlar, dünya halı piyasası ve modasına yön veriyor.



Tasarımlarını, ihraç edilecekleri bölge, ülke ve müşterinin isteklerine göre gerçekleştiren Gaziantepli kadın tasarımcılar, kentte bu sektörde çalışan tasarımcıların da yüzde 90'ını oluşturuyor.



Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Salahattin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzyıllardır ticaretin merkezinde olan Gaziantep'in dünya halı piyasasına yön veren bir kent olduğunu söyledi.



Tarihi İpek Yolu'nda bulunan Gaziantep'te dokumacılığın yüzyıllardır sürdürülen bir sanat olduğunu anlatan Kaplan, bunun zamanla halı üretimine dönüştüğünü, sanayicilerin özellikle 2000'li yıllarda teknolojiye yatırım yaparak kentte halı üretiminin gelişmesinin önünü açtıklarını kaydetti.



Gaziantep'te büyüklü küçüklü 200'ün üzerinde halı üreticisinin bulunduğunu, bu fabrikalarda da bin 500 son teknoloji makine olduğuna dikkati çeken Kaplan, kentte yıllık ortalama 400 milyon metrekarelik bir halı üretiminin gerçekleştirildiğini bildirdi.



Kaplan, Gaziantep'in her anlamda dünya halı piyasasına yön verir hale geldiğine işaret ederek, "2014 yılında halı ihracatımız 2 milyar 300 milyon dolar seviyesindeydi. İki yıldır biraz düşüş yaşandı. Geçen yıl 1 milyar 900 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İnşallah 2017 yılında Gaziantep'ten 1 milyar 500 bin, Türkiye genelinden de 2 milyar 100 bin dolarlık halı ihracatı hedefimiz var. Fabrikaların tasarım bölümlerinde çoğunlukla Gaziantepli kadın tasarımcılar görev yapıyor, dolayısıyla dünya halı modasına da onlar yön veriyor." diye konuştu.



YERLİ TASARIMCILAR İŞİ DEVRALDI



Gaziantep Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada ihracat tasarım bölümünde tasarım sorumlusu olarak çalışan Selma Gönül Kayhan da Gaziantep'te 200'ün üzerinde halı fabrikası olduğunu ve bunların tasarım bölümlerinde çalışanların çoğunu kadınların oluşturduğuna dikkati çekti.



Kayhan, Gaziantep'ten önce sektörde Belçika'nın ve yabancı tasarımcıların söz sahibi olduğunu anımsatarak, "Zamanla nasıl halının merkezi Gaziantep olduysa, buradaki insanlar da işin içinde bire bir var olarak işi öğrendi. Önceki yıllarda sektörde hep yabancı tasarımcılar varken şu anda yerli tasarımcılar işi devraldı. Modayı, dünya fuarlarını takip ediyoruz. Bu şekilde yapılamayacak bir şey olmadığını fark ettik. Gaziantep'teki kadınların tasarıma, modaya yön verebildiklerini gösterdik. Fabrikalarda genellikle halının çizim bölümünde çalışanlar şu anda kadın, yüzde 90'ı kadınlardan oluşuyor." diye konuştu.