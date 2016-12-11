Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de organize edilen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 80 kiloda Aslan Atem, gümüş madalyanın sahibi oldu.

SYMA Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada Aslan Atem, finalde Rus güreşçi Ramazan Abacharaev ile karşılaştı. Rakibine 3-1 yenilen Aslan, gümüş madalyada kaldı.



Milli güreşçi, ilk turda Bulgar Iliyan Todorov Georgiev'i, ikinci turda son Avrupa şampiyonu Alman Pascal Eisele'i mağlup ederek, çeyrek finale yükselmişti.



Çeyrek final müsabakasında Kazak Askhat Dilmukhamedov'u 3-2 yenen Aslan, yarı finalde Macar Laszlo Szabo ile 5-5 berebere kalmasına rağmen geriden gelip eşitliği yakaladığı için finale çıkmıştı.

Kaynak: AA