Dünya DEAŞ ile mücadele ediyormuş gibi davranıyor

Başbakan Yıldırım, "Dünya DEAŞ ile mücadele ediyormuş gibi davranıyor. Gerçekte mücadele eden yok. Tek mücadeleyi veren Türkiye." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Dünya DEAŞ ile mücadele ediyormuş gibi davranıyor. Gerçekte mücadele eden yok. Tek mücadeleyi veren Türkiye. Fırat Kalkanı ile elhamdülillah Bab'ı da hallettiler ve oradaki insanlar normal hayatlarına döndü." dedi.



Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Çevre Projeleri Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, her ilde bir şehir ormanı projesini başlattıklarını anımsatarak, bal ormanları, piknik alanları, rekreasyon alanları gibi değişik bir sürü ormanın olduğunu söyledi.



Yıldırım, okul bahçelerini, üniversite külliyelerini, ibadethane, mezarlık, hastane, sağlık ocağı bahçelerine ve yol kenarlarına, özellikle bölünmüş yolların orta refüjlerine sürekli ağaç dikildiğini belirterek, bir yandan yolların yapıldığını bir yandan da ağaçların dikildiğini ifade etti.



Şehirlerde, ilçelerde yeşil alanların oluşturulduğunu dile getiren Yıldırım, 15 yılda yeşil alan miktarını ciddi ölçüde artırarak orman varlığını toplam 2 milyon hektar seviyesine getirdiklerini söyledi.



"184 OVA TARIMSAL SİT ALANI İLAN EDİLDİ"



Başbakan Yıldırım, 5 bin köye 5 bin gelir getirici orman yaptıklarını belirterek, "Artık diyoruz ki 'Sen şurayı al, burayı ağaçlandır. Buradan da bir şeyler üret, nemalan. Şimdi en son aldığımız karar, bu çok önemli, millet şimdi gidiyor, mümbit, bereketli topraklara bina yapıyor, fabrika yapıyor. Yazık günah, oradaki yamaçlar, meralar, kıraç yerler boş duruyor. Şimdi Tarım Bakanlığımız bir karar aldı. Türkiye genelinde 184 tane ova var. Bu ovaları tarımsal sit alanları ilan ediyoruz, ettik. Bunun dışında bir amaçla kullanılmayacak. Bu çok önemli bir şey tarım ve verim için." dedi.



Kentsel dönüşüm çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü aktaran Yıldırım, şu anda 187 proje ve 162 bin konutluk devam eden işin olduğunu söyledi.



Yıldırım, terör örgütünün Güneydoğu'da yaptığı hendekler ve tahribatlar nedeniyle insanların evlerini terk etmek zorunda kaldığına dikkati çekerek, "Biz onların canına okuduk, hepsini o şehirlerden çıkardık. Şimdi dışarıda da onlara hayat hakkı yok. Hangi deliğin arkasında olursa olsun teker teker bulup çıkarıyoruz. Şimdi aralarında ne konuşuyorlar? 'Aman bu referandumda evet çıkarsa biz bittik.' Biteceksiniz, başka yolu yok." diye konuştu.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki vatandaşlara seslenen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Siz kimliğinizle gurur duyun. Kürtsünüz, Kürtlüğünüzden iftihar edin ama PKK terör örgütünün sizinle ilgili hiçbir derdi yok. Bunların işi gücü size hayatı zehir etmek. Yaşlı, çocuk demez. Viranşehir'de 11 yaşında çocuğu alçakça şehit ettiler. Oradaki bir bekçiyi şehit ettiler. Bunların Kürtler diye bir sorunu yok. Asıl Kürt vatandaşlarımızın terör örgütü gibi bir sorunları var. Bu sorunu gündemden kaldıracağız. Allah'a şükür kalkmaya başladı."



Başbakan Yıldırım, dünyada aynı anda üç tane terör örgütü ile mücadele eden başka bir ülke olmadığını ifade ederek, Türkiye'nin FETÖ, PKK ve DEAŞ terör örgütüyle amansız mücadele ettiğini söyledi. Yıldırım, şunları kaydetti:



"Dünya DEAŞ ile mücadele ediyormuş gibi davranıyor. Gerçekte mücadele eden yok. Tek mücadeleyi veren Türkiye. Fırat Kalkanı ile elhamdülillah Bab'ı da hallettiler ve oradaki insanlar normal hayatlarına döndüler. Bir yandan 5 yıldır 3 milyonu bağrımıza bastık, bununla sınırlı değil. Ege adalarından gitmek için denize açılan 5 yılda 50 bin insanı ölümden döndürdük. Bizim inancımıza göre bir kişiyi yaşatsan bile bütün cihanı yaşatmış gibi oluyor."



Yıldırım, şehirlerin kimliğinin tekrar ortaya çıkarıldığını ve medeniyetin mirası olan sayısız eserlerin onarıldığına değinerek, bugüne kadar 4 bin 500'den fazla tarihi eserin onarılıp aslına uygun haline getirildiğini söyledi.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terörden yıkılan ve yok olan 30 bin konutun yapımına başlandığını hatırlatan Yıldırım, bütün yolların asfaltlandığını, yeniden mahalleler ve şehirler kurulduğunu anlattı.



Yıldırım, terör örgütünün verdiği zararları yok etmek, insanların yüzünü güldürmek için çalıştıklarını belirterek, "Biz beraberiz, birlikte Türkiye'yiz. Doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi bizim için aynı. Değil mi ki bir ocak tütüyor, bir ay yıldızlı bayrak dalgalanıyor, nerede olursa olsun, biz oradayız, hizmet orada." dedi.