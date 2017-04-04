Dumlupınar şehitleri anıldı

Dumlupınar şehitleri Donanma Komutanlığında anıldı.

NATO tatbikatından dönen Dumlupınar denizaltısının 64 yıl önce Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde İsveç bandıralı "Naboland" adlı gemiyle çarpışarak batması sonucu şehit olan 81 denizci Kocaeli'de anıldı.



DUMLUPINAR ŞEHİTLERİ ANILDI



Donanma Komutanlığı Gölcük Deniz Ana Üssü'ndeki Deniz Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen törene, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Yalçın Payal, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Aydın Eken, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Baybars Küçükatay, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Berker Emre Tok, şehit aileleri, gaziler ve emekli denizaltıcılar katıldı.



Çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başlayan törende Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin mesajları okundu.



Deniz Kurmay Binbaşı Serdar Ekici, burada yaptığı konuşmada, denizaltı tarihinde hüzünle andıkları ve unutamadıkları 3 büyük olay bulunduğunu söyledi.



Bunlardan birisinin Dumlupınar denizaltısının batması olduğunu ifade eden Ekici, kaza gününü katılımcılara anlattı.



Ekici, "Naboland" adlı gemiyle çarpışmanın ardından Dumlupınar denizaltısının köprü üstündeki komutan, vardiya subayı, harekat subayı ile seyir astsubaylarının denize atlayarak kurtulabildiğini dile getirerek, "Bugün aramızda elim kazadan sağ olarak kurtulan değerli gazimiz emekli Seyir Kıdemli Başçavuş Hüseyin Akış da yer almaktadır. O günün teknolojik imkanları, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Dumlupınar denizaltımızda mahsur kalan diğer personeli kurtarma gayretleri maalesef sonuç vermemiştir." şeklinde konuştu.



"GÜCÜMÜZÜ ECDADIMIZDAN ALIYORUZ"



Şehitleri anmak ve en az onlar kadar bu vatan uğruna canlarını feda edebilme azmine sahip olduklarını göstermek için toplandıklarını aktaran Ekici, "Tüm denizaltıcılar tarafından adanmışlık duygusuyla milletimize hizmet etmeye, donanmaya sadakatle bağlı kalmaya ve denizaltı brövesinin hakkını vermeye Ulu Önder Atatürk'ün gösterdiği yolda devam edilecektir. Geçmişte nasıl güçlüysek bugün de güçlüyüz. Gücümüzü ecdadımızdan alıyoruz." vurgusunu yaptı.



Dumlupınar denizaltısının hayattaki son gazisi 95 yaşındaki emekli Seyir Kıdemli Başçavuş Hüseyin Akış da şehitleri anmak ve onları unutmamanın görevi olduğunu kaydetti.



"Cenab-ı Allah'ım onları cennetine almıştır, onları unutmayacağız." diyen Akış, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.



Şehit aileleri adına konuşan Prof. Dr. Berke İnel ise konu vatansa her şeyin teferruat olduğunu belirterek, "Vatan ve görev kavramlarını düşündüğümüzde bu tür yoksunluklar dahi anlamsız kalmakta bizleri yetim kalmaktan çıkarmaktadır. Zira her zaman vatanı kendi canından aziz sayan bir Türk milleti bulunmaktadır." ifadesini kullandı.



Konuşmanın ardından şehit aileleri, askeri erkan ve diğer katılımcılar fotoğraf çektirdi.



Daha sonra Denizaltı Filosu Komutanlığına geçen katılımcılar buradan denize çelenk bıraktı.



Program, TCG Sakarya ve TCG Yıldıray denizaltılarının gezilmesi ve Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Turan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen öğle yemeğiyle sona erdi.