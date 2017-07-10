Düğününde yakalanan damat FETÖ'den tutuklandı

Uşak'ta, hakkında FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan damat tutuklandı.

Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan ve dün düğün konvoyunda göz altına alınan A.K. tutuklandı.



Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında mayıs ayından itibaren aranan dün de Banaz ilçesinde kendi düğününe giderken jandarma ekipleri tarafından konvoyda göz altına alınan A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



A.K. sevkedildiği mahkeme tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak'' ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklandı.



Öte yandan örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması 'ByLock' kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan A.K'nin eşi E.Ç.K'nin ise emniyette sorgusu sürüyor.



OLAY



Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Banaz ilçesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan A.K, 6 Haziran'da İzmir Karabağlar'da E.Ç.K. ile nikah kıymış, çift dün Banaz ilçesinde düğün organizasyonu öncesi yakınlarının eşliğinde konvoy ile düğün salonuna giderken ilçe girişinde rutin uygulama noktasında jandarma ekiplerince durdurulmuş ve göz altına alınmıştı.