Düğün konvoyunda ateş açıldı: 7 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, düğün konvoyundan av tüfeğiyle ateş açılması sonucu, saçmaların isabet ettiği 7 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, düğün konvoyundan av tüfeğiyle ateş açılması sonucu, saçmaların isabet ettiği 7 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Sarıdere Mahallesi mevkisinde seyreden düğün konvoyundan av tüfeğiyle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu savrulan saçmalar, traktörde bulunan fındık işçilerine isabet etti.



Hafif yaralanan 7 kişi, Hendek İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.



Ayakta tedavi olan işçilerin taburcu edildiği belirtildi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.