Sınır ötesinde temizlik için düğmeye basıldı: Dev operasyon başlıyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşluğu,"Irak'ta sınırötesi operasyon olacak. Operasyon Irak seçimleri sonrası yapılabilir" dedi. Afrin harekatı ile ilgili de tarih veren Çavuşoğlu, 'Mayıs ayına kadar biter' diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin harekatının Mayıs ayına kadar sonlanacağını söyledi.
KANDİL'E OPERASYON
Çavuşoğlu, Irak'taki seçimlerden sonra PKK'ya yönelik Bağdat ile ortak sınır ötesi operasyon olacağını söyledi. Çavuşoğlu, ortak operasyon konusunda İbadi ile görüşüldüğünü belirtti.
SALİH MÜSLÜM
Çavuşoğlu, terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in İsveç'te olduğunu ve İsveç'ten geçici tutuklama talebinde bulunulduğunu söyledi.
Kaynak: AA