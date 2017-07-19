Düden Şelalesi'nden su akmaya başladı

Antalya'daki Düden Şelalesi'nden yapılan çalışmalarla yeniden su akmaya başladı.

Dünyaca ünlü doğa harikalarından biri olan Düden Şelalesi'ne 13 gündür havaların aşırı sıcak gitmesi ve su kaynaklarının tarım arazilerine yönlendirilmesi nedeniyle su verilemiyordu.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Sağlık Eğitim Kültür ve Ticaret Limited Şirketi (ANSET) Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu, kanallarda yapılan iki ayrı sondajla gece saatlerinde suyun verilmeye başladığını söyledi. Doğanoğlu, "Sondaj çalışmaları devam ediyor, 40 metreye kadar inildi. Su akışı daha da artacak." dedi.



Temmuz ve ağustos aylarında şelalede suyun en düşük seviyeye indiğine değinen Doğanoğlu, tarım arazilerinde kullanılan miktar arttığından Düden'e gelen kanallarda su miktarının azaldığını dile getirdi.



YILDA YAKLAŞIK 50 BİN KİŞİ ZİYARET EDİYOR



Şelale bölgesinde taksicilik yapan Hikmettin Tenil, su akışının ardından şelalede ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını aktararak "Turistler şelaleye su için geliyor, su akmadığını görünce 'Burası nasıl bir yer, evimizdeki çeşme daha iyi akıyor.' gibi cümlelerle tepki gösteriyorlardı." diye konuştu.



Ankara'dan ailesiyle gelen bir ziyaretçi de şelalenin görüntüsünün muhteşem olduğunu kaydetti.



Düden Şelalesi yılda yaklaşık 50 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor.