DTK kongresine "terör" soruşturması

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) kongresinde "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, dün DTK'nın "Özgür Kürdistan İçin Gün Birlik Günüdür" sloganıyla Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) konferans salonunda gerçekleştirdiği kongreye ilişkin, yapılan konuşmalar, salona asılan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve teröristlere atıfta bulunulan ifadelerin yer aldığı pankartlarla ilgili "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmasına karar verdi.



HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan ve DTK Eş Başkanı Leyla Güven'in konuşma yaptığı kongreye bazı HDP milletvekilleri, DBP ve DTK üyeleri katılmıştı.