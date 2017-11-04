DSÖ'den Libya'ya tıbbi yardım

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), Libya'nın Derne kentindeki hastanelere tıbbi yardım gönderdiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Libya'daki DSÖ temsilciliği, Derne'deki saldırının ardından yardım çağrılarına yanıt vererek yaralıların tedavisinde kullanılması amacıyla üç ilaç grubunu hastanelere gönderdi.



Avrupa Birliği İnsani Yardım ve Sivil Koruma Fonundan karşılanan ve Libya Kızılayı aracılığıyla sağlık kurumlarına ulaştırılan tıbbi yardımların, 300'den fazla orta ve ağır derece yaralının tedavisine yetecek düzeyde olduğu belirtildi.



Ülkenin doğusundaki Derne kentinde geçen salı günü kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen uçaklar tarafından düzenlenen saldırıda 17 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralanmıştı.



Libya'da, Muammer Kaddafi dönemine son veren 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından siyasi istikrarsızlık ve rakip gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor.



