DSİ’den Giresun’a 13 baraj, 4 gölet

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, yazılı açıklamasında, Giresun'a son 15 yılda 5 baraj ve 1 gölet yapıldığını belirtti.

Bununla birlikte Giresun'un su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla 8 baraj ve 3 gölet daha inşa edeceklerini kaydeden Acu, "Bu önemli barajlardan biri Alucra Barajı'dır. Baraj ile 11 bin 640 dekar arazi sulanacaktır. İnşa etmekte olduğumuz diğer bir baraj da Şebinkarahisar Şaplıca Barajı'dır. Bu baraj ile 10 bin 380 dekar arazi sulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Giresun'un verimli topraklarını sulamaya açmak için yeni sulama tesisleri inşa edildiğini bildiren Acu, son 15 yılda sulamaya açtıkları 1830 dekar arazi ile yıllık 275 bin lira zirai gelir artışı sağlandığını, 21 bin 60 dekar arazinin de sulama şebeke inşaatının devam ettiğini aktardı.

Acu, Karadeniz Bölgesi'nin yağış rejimi bakımından ülkenin en fazla yağış alan bölgesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bazen şiddetli yağışlar feyezana ve taşkınlara yol açmaktadır. Biz de Giresunlu vatandaşlarımızın taşkınlara maruz kalmaması için üst havzalarda teraslama ve erozyon kontrol çalışması yapıyoruz. Derelerimizi de ıslah ederek vatandaşlarımızı taşkınlardan koruyoruz. Son 15 yılda Giresun ve ilçelerinde inşa ettiğimiz 64 adet taşkın koruma tesisi ile Giresun şehir merkezi, 126 yerleşim yeri ve 17 bin 220 dekar araziyi taşkınlardan koruduk."

Acu, 12 adet taşkın koruma tesisinin inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirterek, projelerin yapılmasında en büyük destekçileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan Binali Yıldırım ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na şükranlarını sundu, emeği geçenlere teşekkür etti.