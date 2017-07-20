Draghi'den parasal genişlemeye ihtiyaç vurgusu

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, orta vadede enflasyon dinamiklerini destekleme açısından hala çok büyük miktarda parasal uyumlaştırmanın gerekli olduğunu söyledi.

Draghi, faiz kararının açıklanmasının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında, düzenli yapılan ekonomik ve parasal analizlere dayanarak anahtar faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldıklarını bildirdi.



Faizlerin uzun süre için "mevcut" seviyelerde kalmasını beklediklerini aktaran Draghi, varlık alım programının yıl sonuna kadar aylık 60 milyar avro seviyesinde devam edeceğini ve gerekmesi halinde programın daha da uzatılabileceğini dile getirdi.



Mario Draghi, bankanın uyguladığı para politikası önlemlerinin, enflasyon oranlarının orta vadede "yüzde 2’nin altında ancak yüzde 2’ye yakın” seviyelere doğru sürekli bir yakınsamayı sağlamak için gerekli olan uygun finansman koşullarını korumaya devam ettiğine dikkati çekti.



Gelen bilgilerin, Avro Bölgesinde sektörler ve bölgeler arasında yayılan güçlü bir ekonomik genişlemenin devam ettiğine işaret ettiğini dile getiren Draghi, büyümeye ilişkin risklerin de genel olarak dengelendiğini söyledi.



"VARLIK ALIM PROGRAMINI YENİDEN AYARLAMAYA HAZIRIZ"



“Devam eden ekonomik genişleme, enflasyonun hedefimize paralel olarak kademeli olarak artacağı konusunda güvence verirken, bu henüz daha güçlü enflasyon dinamiklerine dönüşmedi.” diyen Draghi, enflasyonun, enerji fiyatlarındaki zayıflık nedeniyle sönümlendiğini dile getirdi.



Bu nedenle orta vadede enflasyon dinamiklerini destekleme açısından hala çok büyük miktarda parasal uyumlaştırmanın gerekli olduğunu savunan Draghi, "Görünüm daha az elverişli hale gelirse ya da mali koşullar enflasyonda sürekli bir düzeltmeye doğru ilerleme ile tutarsız hale gelirse, büyüklük ve süre açısından varlık alım programımızı artırmaya hazırız." diye konuştu.



Draghi, Avro Bölgesi büyüme görünümünü çevreleyen risklerin genel olarak dengeli olduğunu belirterek, "Bir yandan, mevcut olumlu döngüsel ivme, beklenenden güçlü bir ekonomik yükseliş şansını artırıyor. Diğer yandan, öncelikle küresel faktörlerle ilgili aşağı yönlü riskler var olmaya devam ediyor." dedi.



"GELECEK AYLARDA, ENFLASYONUN MEVCUT SEVİYELERDE KALMASI TAHMİN EDİLİYOR"



Avro Bölgesinde yıllık enflasyonun mayıs ayındaki yüzde 1,4'ten haziranda yüzde 1,3'e gerilemesinin enerji fiyatlarından kaynaklandığına dikkati çeken Draghi, "Gelecek aylarda, petrolün mevcut vadeli fiyatlarına dayanarak, enflasyonun mevcut seviyelerde kalacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda, temel enflasyon ölçümleri düşük seviyelerde kalmaya devam etmekte ve ücret artışını da içeren iç maliyet baskısı halen bastırıldığından ikna edici bir sinyal vermiyor.” ifadelerini kullandı.



Draghi, daha önceki toplantılarda olduğu gibi para politikası önlemlerinin tümünden faydalanabilmek için diğer politika alanlarının ekonomik büyümeye daha kararlı bir şekilde katkıda bulunması gerektiğini vurguladı.



"PARA POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN GÖRÜŞMELER SONBARAHDA BAŞLAYACAK"



Draghi, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Draghi, Avro Bölgesinde sonunda sağlam bir toparlanma görüldüğünü belirterek, “Ve ücretler ile fiyatların da bu yola girmesini beklemeliyiz. Kalıcı, sabırlı ve ihtiyatlı olmalıyız, çünkü henüz orada değiliz.” dedi.



Draghi, Konsey üyelerinin, bankanın teşvik programlarındaki herhangi bir değişikliği düşünmek için herhangi bir tarih belirlemediğini ve para politikasında değişikliklere ilişkin görüşmelerin sonbaharda başlayacağını dile getirdi.



Çekirdek enflasyonun henüz ikna edici toparlanma sinyalleri vermediğini vurgulayan Draghi, manşet enflasyonun ise gelecek aylarda dalgalı bir seyir izlemesini beklediklerini aktardı.



Draghi ayrıca mevcut durumda varlık alım programının sorunsuz şekilde devam ettiğini ve programın gücüne ve enerjisine güvendiklerini vurguladı.