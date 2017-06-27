Draghi'den enflasyon açıklaması

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, enflasyonu baskılayan faktörlerin geçici olduğunu ancak enflasyonun hedefe geri dönüşünden emin olabilmek için para politikasında sürekliliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Mario Draghi, ECB tarafından merkez bankacılığı konusunda Portekiz’de düzenlenen forumda bir konuşma yaptı. Draghi, bankanın resmi sitesinde yayımlanan konuşmasında finansal krizden yıllar sonra gelişmiş ekonomiler arasındaki ekonomik performansın cansız olduğunu ifade etti.



Şu an ise küresel toparlanmanın sıkılaştığına ve genişlediğine işaret eden Draghi, politika üreticilerinin karşı karşıya olduğu temel sorunun, bu yeni büyümenin sürdürülebilir olmasını sağlamak olduğunu kaydetti.



Draghi, ECB’nin uyguladığı para politikalarının çalıştığına ve enflasyon üzerindeki tüm etkilerinin kademeli olarak gerçekleşeceğine ilişkin emin olabileceklerini vurgulayarak, "Ancak bunun için politikamızın kalıcı olması gerekiyor ve politika parametrelerini, ekonomik koşulların iyileştirilmesi için nasıl ayarladığımız konusunda ihtiyatlı olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



"AVRO BÖLGESİ 16 ÇEYREKTİR BÜYÜYOR"



Avro Bölgesinde büyümenin 16 çeyrektir devam ettiğini belirten Draghi, şunları kaydetti:



"Bu büyüme sürecinde para politikasının rolü açık. 2014 yılının ortalarından beri, para politikası duruşumuz üç aracın birleşimi ile belirlendi. Bunlar, ilk olarak, düşük politika faiz oranları, ikinci olarak, finansal piyasalarda varlık alımları ve bankalar için hedeflenen uzun vadeli yeniden finansman işlemleri üçüncü de bunların sözlü yönlendirmeyle desteklenmesi..."



Varlık satım alım programının ilanından sonra yani Ocak 2015'ten bu yana Avro Bölgesinde gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 3,6 arttığına dikkati çeken Draghi, ayrıca bankanın uyguladığı para politikalarının enflasyonu 2016-2019 yılları arasında kümülatif olarak yüzde 1,7 puan artacağını tahmin ettiklerini aktardı.



"DEFLASYONEL UNSURLARIN YERİNİ ENFLASYONEL UNSURLAR ALDI"



Mario Draghi, enflasyon ve para politikası görünümüne ilişkin değerlendirmelerinin üç mesajla özetlenebileceğini ifade ederek, bunları "Birincisi, para politikasının etkili olduğuna ve iletim sürecinin işe yarayacağına olan güven. İkincisi bütün işaretler şimdi Avro Bölgesindeki güçlenmeyi ve genişlemeyi işaret ediyor. Üçüncüsü deflasyonel unsurların yerini enflasyonel unsurlar aldı." şeklinde sıraladı.



Hala enflasyonun gidişatını baskılayan faktörler olmasına karşın bunların şu anda merkez bankasının tipik olarak gözlemleyebileceği geçici faktörler olduğunu belirten Draghi, "Ancak, enflasyon dinamiklerinin dayanıklı olması ve kendi kendini idame ettirebilmesi için önemli miktarda parasal duruşa ihtiyaç var. Dolayısıyla, enflasyonun hedefe geri dönüşünden emin olabilmemiz için para politikamızda sürekliliğe ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.