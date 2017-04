Down sendromlu komi ile görme engelli bulaşıkçının dayanışması

Konya'da "özel" gençlerin yoğunlukta çalıştığı bir kafe ve restoranın down sendromlu komisi Gökhan ile bulaşıkçısı görme engelli Zekeriya'nın kurduğu dostluk, herkes tarafından örnek alınıyor.

Konya'da "özel" gençlerin yoğunlukta çalıştığı bir kafe ve restoranın down sendromlu komisi Gökhan ile bulaşıkçısı görme engelli Zekeriya, kurduğu dostlukla herkese örnek oluyor.



Down sendromlu Gökhan Devecioğlu (24) ile doğuştan görme engelli Zekeriya Akman'ın (21) kaderleri, bir dernek çatısı altında açılan "özel" gençlerin yoğunlukta çalıştığı Gökcem kafe ve restoranda kesişti.



İşletmenin komisi Gökhan ile bulaşıkçısı Zekeriya arasındaki dostluk ilk günden itibaren güçlenerek devam ediyor. Yüzde 50 zihinsel yetersizliği bulunan Gökhan, yüzde 90 görme kaybı bulunan Zekeriya'nın yanından hiç ayrılmıyor.



İşe gelir gelmez hemen koluna girdiği Zekeriya'yı mutfağa götüren Gökhan, arkadaşının yemek yemesinden bulaşıkları yıkamasına, aradığı şeyleri bulmasından kendini iyi hissetmesine kadar her şeyiyle ilgileniyor.



Gökhan Devecioğlu, özellikle işe başladığı ilk günlerde çok sayıda tabağı düşürerek kıran Zekeriya'nın üzülmemesi ve motivasyonunun düşmemesi için elinden geleni yapıyor. Hatta bazen elindeki tabağı bilerek kıran Gökhan, arkadaşına "Herkes elindeki tabağı düşürüp kırabilir, üzülme" diyerek onu teselli ediyor.



Zekeriya ise Gökhan'ın bilmediği, öğrenmek istediği ve farkına varamadığı birçok konuda gelişimine destek oluyor.



"BENİ KIRMIYOR.İNCİTMİYOR,BAĞIRMIYOR.HER ZAMAN YANIMDA"



Zekeriya Akman yaptığı açıklamada, işe başladığı ilk günden itibaren arkadaşlarının tamamının kendisine yardımcı olduğunu söyledi.



Özellikle Gökhan ile iyi iletişim kurduklarını, kısa sürede çok iyi arkadaş olduklarını aktaran Akman, "Çok zorlandığım günlerde hep yanımda oldu. Üzüldüğümde, işi yapamayacağımı düşündüğümde beni motive etti. Başkaları anlamasa da dilini çözdüğüm Gökhan ile iyi anlaşıyoruz. Beni kırmıyor, incitmiyor, bağırmıyor. Her zaman yanımda. Ben de ona bilmediği şeyleri öğretiyor, anlatıyorum." diye konuştu.



Yakın çevresi tarafından konuştukları anlaşılabilen Gökhan Devecioğlu ise arkadaşını çok sevdiğini, onun üzülmesini hiç istemediğini dile getirdi.



"İKİSİ BİR TAKIM ARKADAŞI, AYRILMAZ BÜTÜN OLDULAR"



İşletmenin şef garsonu Ali Serin (21) ise toplumda engelli olarak bilinen kişilerin de neler yapabileceğinin en iyi örneğinin işletmelerinde sergilendiğini söyledi.



İşletmede herkesin birbirini tamamladığını anlatan Serin, şunları kaydetti:



"Gerçekten burada çalışanların sağlıklı insanlardan hiçbir farkı yok. İşlerini çok iyi yapıyorlar. Zekeriya ve Gökhan'ın dostluğuna herkes imrenerek bakıyor. Zekeriya bir şey kırdığında telafisini Gökhan yapıyor, hemen etrafı temizliyor, bulaşıkların yıkanmasında bile birbirlerine yardımcı oluyorlar. Doğrusu Zekeriya her adım attığında Gökhan yanında oluyor. Birbirlerine karşı inanılmaz bir düşkünlükleri var. İkisi bir takım arkadaşı, ayrılmaz bütün oldular. Bazen birisi olmadığında diğerinde performans düşüklüğü bile yaşanıyor. Örneğin Gökhan varken bir tabak kırılıyorsa yokken 3 tabak kırılıyor. İki çalışanımızdan da çok memnunuz. Bu ikiliyi herkese de örnek gösteriyoruz."