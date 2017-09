Down sendromlu çocuklara 'doğal terapi'

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince down sendromlular için açılan hobi bahçesi sayesinde öğrenciler, doğal ortamda toprakla uğraşarak zaman geçiriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince down sendromlular için açılan hobi bahçesi sayesinde öğrenciler, doğal ortamda hem terapi ediliyor hem de öz güven kazanıyor.



Engelli ve yaşlılar için farklı alanlarda meslek edindirme kursları açan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi, down sendromlu çocuklar için de harekete geçti. Merkezde eğitim gören 15 down sendromlu öğrenci, özel eğitim öğretmenleri ve bahçıvanlar nezaretinde kendileri için oluşturulan hobi bahçesinde sebze yetiştirerek sosyal hayata katılıyor.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, down sendromlu öğrencilerin eğitimciler nezaretinde hobi bahçesinde yöreye özgü sebzeleri ekerek, bakımını, sulamasını ve toplanmasını yaparak boş zamanlarında güzel vakit geçirdiklerini söyledi.



Amaçlarının merkezdeki çocukları kapalı mekanlar dışında bitki ve hayvanlarla buluşturarak duygusal gelişimini sağlamak olduğunu ifade eden Özçınar, şöyle konuştu:



"Yaz aylarında bahçede, kış aylarında ise serada sebze yetiştirerek bu çocuklarımızın kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Merkezimizdeki engelli çocuklarımız biraz daha hassas olduğu için daha fazla ilgi alaka bekliyor. Eğiticilerimiz ve yetkililerimiz de çocuklarımıza bu yakın ilgi ve alakayı fazlasıyla gösteriyorlar, hepsine çok teşekkür ediyorum."



"BAHÇEDE ZEVKLE ÇALIŞMA İMKANI BULUYORLAR"



Özel Eğitim Öğretmeni Nihat Adıyaman ise öğrencilerin haftanın 5 günü aldıkları eğitimler haricinde katıldıkları çeşitli aktiviteler dışında sıkıldıklarında hobi bahçesinde günlük 1 saat geçirdiklerini söyledi.



Öğrencilerin bahçıvan nezaretinde sebzenin ekiminden toplanmasına kadar tüm evrelerinde çalıştıklarını anlatan Adıyaman, "Öğrencilerimizin sıkıldığını anladığım an, onları bahçeye götürüyorum. Bahçede zevkle çalışma imkanı buluyorlar. Kentte daha çok tüketilen ve çocukların bildiği patlıcan, biber, domates ve salatalık gibi sebzeleri zevkle yetiştirip toplamanın mutluluğunu yaşıyorlar. Bunlar eğitimini bitirip gelen çocuklarımız. Daha önceleri eğitimini tamamlayan bu öğrencilerimiz ne yapacaklarını bilmiyorlardı ama burada çok güzel vakit geçirme şansı yakaladılar." diye konuştu.