Dövize karşı "altın" kampanya

Kayseri'de sarraflar, vatandaşları dövizlerini bozdurup altın almaya teşvik etmek amacıyla, 3 gün süreyle maliyetine satış yapma kararı aldı.

Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Ömer Gülsoy, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini, bu süreçte Türk milletinin birlik ve beraberliğinin ülke üzerinde oynanan oyunları bozacağını söyledi.



Gülsoy, "Cumartesi günü, tüm İslam alemi için kutsal bir gün olan Mevlit Kandili gecesi arefesinde İstanbul'da yaşanan vahim olayda genç evlatlarımızı, polislerimizi şehit verdik. Öncelikle bu vahim olayda yitirdiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz. Teröre destek veren, yardım ve yataklık eden tüm iç ve dış güçleri şiddetle lanetliyor, yaşanan tüm terör olaylarını esefle kınıyoruz." dedi.



Ömer Gülsoy, bu zor günlerde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, hükümetin ve güvenlik güçlerinin yanında olduklarını ifade etti.



Türkiye'nin sadece terör saldırılarıyla değil, ekonomik olarak da kıskaca alınmaya çalışıldığına dikkati çeken Gülsoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara dövizlerini bozdurup liraya veya altına dönmeleri yönündeki çağrısına destek vermek amacıyla kampanya düzenlediklerini bildirdi.



Kampanya kapsamında yarından itibaren Kayseri'de sarrafların 3 gün boyunca altını maliyetine satacağını söyleyen Gülsoy, şunları kaydetti:



"Teröre destek veren güçler, birlik ve beraberliğimize, ülke huzurumuza sadece silahla değil, ekonomik açıdan da kastetmektedirler. Cumhurbaşkanımızın tüm halkımızı yabancı para birimiyle değil, milli paramız lira ve altınla tasarruf yapmaya davet etmesini oda olarak son derece doğru buluyoruz. Bu davete küçük de olsa katkı sunmak amacıyla üyelerimiz, bugünden itibaren üç gün maliyetine altın satışı yapacak. Geçmişte Anadolu kadınının yaptığı gibi altın tasarrufunun artmasının döviz tasarrufu alışkanlığını azaltacağını ümit ediyoruz. Hepimiz zor günlerden geçtiğimizin farkındayız. Bize düşen, daha çok üretmek, birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek sıkıntılara göğüs germektir."

Kaynak: AA