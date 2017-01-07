"Dost bildiklerimiz düşmanı destekliyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dost bildiklerimiz bugün Türkiye'ye silah yöneltenlere, silahla saldırı girişiminde bulunanlara el altından destek vermeye çalışıyorlar." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "O kamplarda, PYD'nin kamplarında, PKK kamplarında nelerin olduğunu bütün dünyanın bildiğimizi bilmesini istiyoruz." ifadesinde bulundu.



Hatay Valiliğini ziyaret ederek, "Valilik Şeref Defteri"ni imzalayan Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler, Hatay Valisi Erdal Ata'nın katılımıyla yaklaşık 5 saat süren basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.



Soylu, daha sonra Göç İdaresi Hatay İl Müdürlüğündeki, "Türkiye'de Geçici Koruma Kapsamında Bulunan Suriyelilerin Kişisel Verilerinin Doğrulanması Projesi'nin açılışına katıldı. Buradaki konuşmasında, Türkiye'de, Çerkezler, Arnavutlar, Boşnaklar, Tatarlar ve Arapların birlikte güven içinde yaşadığını dile getiren Soylu, bunun da milletin ortaya koyduğu büyük asaletten kaynaklandığını söyledi.



Türkiye'nin tarih boyunca birçok mazluma sahip çıktığına, misafirperverlik gösterdiğine işaret eden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bugün 3 milyon Suriyeliye sadece biz ihtiyaçlarını karşılayan, onlara bu coğrafyayı vatan yapan, toprak yapan, emanet içerisinde olmalarını sağlayan bir anlayışı ortaya koymuyoruz, tarihimizle, medeniyetimizle tekrar yüzleşiyoruz. İnsanlığı ve medeniyeti unutmaya çalışan bütün dünyaya, bunların unutulmayacak bir şey olduğunu Anadolu coğrafyasından tekrar hatırlatıyoruz. Ne yaptığımızın farkındayız. Aziz milletimiz bilsin ki eğer 15 Temmuz gibi bir beladan kurtulmuş isek bilmeliyiz ki bu yaptığımız büyük asaletin, insanlığın sonucudur. Sadece kendi gayretlerimizle değil, Allah'ın iradesiyle beraber o büyük beladan kurtardık. Eğer el uzatırsanız, eğer bir yaşında karnına süngü saplanarak öldürülecek bir çocuğun annesiyle beraber sığınacağı bir vatan olursanız Cenabıallah da dünyadaki mazlumlar da sizle beraber olur. Bunun hiç parası, pulu önemli değil. Biz bu dünyanın geçici olduğuna inanıyoruz. Öbür dünyada, Arafat'ta birbirimizle buluştuğumuzda, Suriyeli kardeşlerimizin bize sadece şunu söylemesini istiyoruz 'Biz onlardan razıyız'. Bu dünyadaki imtihanımız yegane karşılığı budur. Başka bir şey değildir."



Bu durumun bugünün sınavı olmadığının altını çizen Soylu, "Elbetteki bütün dünyaya çok önemli anlayışı bırakıyoruz. Dünyanın her noktasında zengin ülkelerin, gelişmiş ülkelerin ortaya koyduğu vurdumduymazlığa 'Yanlıştasınız' diye bir büyük beyanı ortaya koymaya çalışıyoruz." dedi.



Soylu, yaklaşık 300 yılı aşkın bir zamandır aynı sancak altında, kardeş bir şekilde yaşadıkları insanlara sırtlarını dönemeyeceklerini vurgulayarak, hiçbir zaman bu dünyayı dünyalık için gören bir anlayışın temsilcileri olmadıklarına ve olmayacaklarına vurgu yaptı.



Hatay'da bir çalışma programı için bulunduklarını anımsatan Soylu, ülkenin ve milletin yarına güvenle girebileceğini ve bu konuda üzerlerine oynanan oyunları hep birlikte ortadan kaldırabileceklerini görüştüklerini söyledi.



- "HİÇ MERAK ETMEYİN"



Bugün Türkiye'nin hayal ettiği noktada olduğunu dile getiren Soylu, şunları kaydetti:



"Bilmenizi isterim ki bu bizim birinci safhamız, şimdi ikinci safhaya doğru yola çıkıyoruz. Çünkü dünyada mazlum ve mağdur milletlerin, merhamet ve şefkat medeniyetinin evlatlarının elini uzatmasına ihtiyacı var. Biz başka ülkeler gibi değiliz, biz Batı gibi her şeyi matematik üzerinden yapan bir ülkenin evlatları da değiliz. Biz, elini gün bitiminde semaya açan 'Allahım bizi bu millete mahcup etme' diyen, 'Bu ümmete mahcup etme, insanlığa mahcup etme' diyen bir anlayışın temsilcileriyiz. Şimdi ikinci safhaya doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. 2023, 2053 ve 2071 çok net biliyorum niye çocukluğumuzda öğretmenlerimiz bize derlerdi ki 'Büyük ülkeler, büyük planlar yapan ülkelerdir.' 20 yıllık, 50 yıllık biz bir yıl önümüzü göremiyoruz. Allahımıza şükürler olsun ki biz bugün 20 yıl, 50 yıl 100 yıl önümüzün planını yapıyoruz. Geçmişe baktığımızda da büyük eserler gerçekleştiriyoruz.



Onlar bizi terörle terbiye etmeye çalışıyorlar, büyük gelişmiş ülkeler şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki mağdur ve mazlum vatandaşlarımıza el vermek lazım gelirken dönüp Ortadoğu planlamasını, etrafımızdaki coğrafyanın planlamasını yapmaya çalışıyorlar. Bunu da acımasız bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Dost bildiklerimiz bugün Türkiye'ye silah yöneltenlere, silahla saldırı girişiminde bulunanlara, el altından destek vermeye çalışıyorlar. O kamplarda, PYD'nin kamplarında, PKK kamplarında nelerin olduğunu bütün dünyanın bildiğimizi bilmesini istiyoruz, adım adım hangi oyunu bize karşı kurduklarını, Türkiye'yi terörle terbiye edebilmek için Türkiye'nin her tarafını teröre bulaştırabilmek için neler yapmak istediklerini bildiğimizi bilmenizi istiyoruz. Bunla mücadele edeceğiz, hem de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ama terörle yapmış olduğunuz ve bu milletin ayakta durarak gerçekleştirdiği bu mücadelenin sonu selamettir, huzurdur, birliktir, beraberliktir, güçlü Türkiyedir, zengin özgür Türkiye'dir ve sonu yarına ait her birinizin güzel bir şekilde aydınlığıdır. Biz bunun farkındayız."



Güvenlik güçlerinin Türkiye'nin her yerinde olduğunun ve ülkenin selameti için mücadele ettiğinin altını çizen Soylu, kararlı olduklarına belirterek, "Ne kadar desteklerseniz, destekleyin maşalarınızın işini bitireceğiz, hiç merak etmeyin." dedi.



SURİYELİ SIĞINMACILARIN GÜVENLİĞİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sınırlarımızda kayıt altına alınarak ülkemize kabul edilen Suriyeli kardeşlerimizin, yasal durumunu düzenlemek için geçici koruma yönetmeliğini çıkarttık. Yani bu kardeşlerimiz geçici korumayla bugün vatanımızda, ülkemizde birlikte ikamet ettiğimiz, birlikte bu toprak parçasını paylaştığımız kardeşlerimizdir. Bu yönetmelikle sağlık, eğitim, barınma ve iş piyasasına erişimleri gibi temel hak ve hükümlülüklerini düzenledik." dedi.



Suriye'deki krizin en başından beri gelen insanların güvenliğini sağlamanın ve temel ihtiyaçlarını karşılamanın en önemli konuların başında geldiğini paylaşan Soylu, şöyle devam etti:



"Bu amaçla sınırlarımızda kayıt altına alınarak ülkemize kabul edilen Suriyeli kardeşlerimizin, yasal durumunu düzenlemek için geçici koruma yönetmeliğini çıkarttık. Yani bu kardeşlerimiz geçici korumayla bugün vatanımızda, ülkemizde birlikte ikamet ettiğimiz, birlikte bu toprak parçasını paylaştığımız kardeşlerimizdir. Bu yönetmelikle sağlık, eğitim, barınma ve iş piyasasına erişimleri gibi temel hak ve hükümlülüklerini düzenledik. Ayrıca ülkemizdeki Suriyelilerin kendi rızaları olmadan hiç bir şekilde ülkelerine geri gönderilmediklerini de belirtmek istiyorum. Fakat bu kişiler ülkelerine gönüllü olarak geri dönmek istedikleri takdirde gerekli prosedür de Bakanlığımız tarafından yerine getirilmekte ve bu kişilerin gönüllü olarak ülkelerine geri dönmeleri sağlanmaktadır."



Soylu, devletin bölgede barış ve huzuru tesis etmek için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın neticesinde bugüne kadar 22 bin 770 Suriyeli'nin tesis edilen güvenli bölgelere geri döndüğünü aktardı.



Suriyelilere verilen hizmetlerin standartlarının yükseltilmesi, ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde karşılanabilmesi ve kamu düzeni ile güvenliği noktasında alınan tedbirlerin arttırılması amacıyla Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün hali hazırda kayıtları bulunan Suriyelilerin bilgilerinin doğrulanması ve güncellenmesi için çok anlamlı ve çok doğru olan bir çalışma başlattığına işaret eden Soylu, şunları söyledi:



"İlk yaptığımız kayıtlar ve ondan sonra desteklediğimiz kayıtlarda 57 farklı türde veri almıştık. Şimdi güncelleme çalışmasıyla 99 ayrı türde veri alacağımızı ifade etmek istiyoruz. Bilgileri güncellenen Suriyeli kardeşlerimize de hak ve hizmetlerden yararlanmalarını sağlayan yeni ve güvenlikli geçici koruma kimlik kartları da şimdi verilecektir. 6 ay içinde tamamlanması planlanan çalışmaların sonucunda Suriyeli kardeşlerimizin kişisel, adres, mesleki, eğitim ve özel ihtiyaç durumlarına ilişkin en detaylı bilgiler elde edilecektir. Bu sayede hem bu kardeşlerimizin sosyal hayata daha iyi uyum sağlayabilmesini temin etmek hem de bütün bunları karşılayabilmek için gerekli verilere hep birlikte ulaşmış olacağız. Hem de özellikle güvenlik noktasında bir zaaf oluşmasının hep birlikte önüne geçmiş olacağız."



- "ADIMLARIMIZI KUVVETLİ VE İRADELİ BİR ŞEKİLDE ATACAĞIZ"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'da bir duyuruda bulunduğunu anımsatan Soylu, şöyle konuştu:



"Sadece geçici koruma statüsünde Suriyeli kardeşlerimiz burada kalmayacaktır. Şimdi yeni bir safhayı da açıyoruz, burada yapacağımız değerlendirmeyle işte Hatay'da Valiliğimiz, Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüz ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, Hükümetimizin, Başbakanımızın direktifleri çerçevesinde Suriyeli kardeşlerimizin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması konusunda, yapacağımız değerlendirmeler ışığında bir adımı daha atmış bulunuyoruz. İnşallah hep birlikte bu ülkede, bu ülkenin yarınına yönelik adımları ve bu büyük millet olmanın, güçlü millet olmanın ve geleceğe güvenle gitmenin hep birlikte adımlarını gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle bir taraftan geçici korumayla bir taraftan vatandaş olan kardeşlerimizle bizi sınırlamaya çalışanlara karşı bir büyük devletin ve milletin sadece bu sınırlar içerisinde kalan değil, dünyada gönlü burada olan sadece fiziki sınırlarla çizilen değil, gönül haritasıyla çizilen bir anlayışın nasıl olduğunu ifade etmeye çalışacağız. Onlar bizi sınırlandırmaya çalıştıkça biz gönül dünyamızı bütün dünyayla paylaşmak için bu hadisenin aslında ne olduğunu ve nasıl cereyan ettiğini gösterebilmek için adımlarımızı kuvvetli ve iradeli bir şekilde atacağız ve gerçekleştireceğiz."



Soylu, projenin hayata geçmesinden dolayı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü tebrik ettiğini aktardı.



Projenin 6 ay içinde neticeye ermesini ve özellikle elde edilecek veri ve bilgilerle çok daha iyi hizmet yapabilme kabiliyetlerini arttıracaklarını ifade eden Soylu, konuşmasını "Allah yardımcımız olsun, Allah bugün bu ülkenin güvenliği ve selameti için gözünü kırpmadan ülkenin ve milletimizin nöbetini bekleyen evlatlarımızın muhafazasını sağlasın." diye tamamladı.



Göç İdaresi Genel Müdürü Atilla Toros ise projeyle Suriye'den gelenlerin kayıt, kimliklendirme, yabancı kimlik numaralarının verilmesi, temek hak ve hizmetlere erişiminin sağlanması, gönüllü geri dönüş ve üçüncü ülkeye yerleştirme gibi çalışmalar yürüttüklerini söyledi.



Çalışmalara başlanılan ilk günlerde 550 bin olan kayıtlı Suriyeli sayısının 2 milyon 980'e çıktığına dikkati çeken Toros, "Projedeki ana hedeflerimiz, geldikleri günden bugüne kadar değişmiş olan kayıtların güncellenmesi, bazı bilgileri alınamayan, eksik kalan Suriyelilerin eksiklerinin tamamlanması, kamu düzeni ve güvenliğine ilişkin olarak alınan tedbirler çerçevesinde adres gibi bilgilerin güncellenerek ilgili kurumlarla paylaşılması." dedi.



Hatay Valisi Erdal Ata da kentte kayıtlı 451 bin Suriyelinin misafir edildiğini hatırlattı. Ancak bunların bir kısmının farklı illere gittiğini belirten Ata, "Dolayısıyla bu kayıtların Türkiye genelinde yenilenmesine büyük bir ihtiyaç duyuluyor. Bu çalışma hem ülkemizde nerede kaç Suriyeli yaşıyor bunun tespiti açısından hem de ülke güvenliği ve diğer yönlerden kardeşlerimize vereceğimiz, eğitim, sağlık hizmetleri için önemlidir." dedi.



Açılış konuşmalarının ardından, Bakan Soylu, Suriyeli çocuklara eğitim ve oyun seti, engelli Suriyelilere de tekerlekli sandalye hediye etti.



Soylu ardından, geçici koruma kimlik kartlarının basımıyla ilgili Göç İdaresi Hatay İl Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alıp geçici koruma kimlik kartları basılan Suriyelilerle sohbet etti.



Soylu ardından, Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit düşen polis memuru İlker Uylaş'ın babaevine taziye ziyaretinde bulundu.