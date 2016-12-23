Yazılım ihracatının dörtte birini tek başına yaptı

Denizli'nin Babadağ ilçesinde doğup büyüyen girişimci Akif Ekin, geliştirdiği yüz ve plaka tanımaya olanak sağlayan "Güvenli Şehir Yönetim Sistemleri" yazılımıyla 103 milyon liralık ihracat gerçekleştirdi.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde doğup büyüyen ve İstanbul merkezli yurt içi ve dışında ofisleri bulunan girişimci Akif Ekin, "Güvenli Şehir Yönetim Sistemleri" yazılımı ile Türkiye'nin yaklaşık 400 milyon lira olan yazılım ihracatının 103 milyon lirasını tek başına gerçekleştirdiklerini söyledi.



Almanya'da lisans ve yüksek lisans eğitimi alan Denizli Babadağlı girişimci 49 yaşındaki Ekin, doğup büyüdüğü kentte gazeteciler ile bir araya geldi.



Ekin, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul merkez olmak üzere, Stuttgart, Abu Dabi, Ankara, Bakü, Dubai ve New York'ta ofisleri bulunduğunu, Bilkent Teknokent'te 50'den fazla yazılım mühendisi ile çalıştıklarını belirtti.



Yazılım sistemiyle geliştirdikleri yüz tanıma sistemi sayesinde, şehirleri daha güvenli hale getirmeye çalıştıklarını ifade eden Ekin, bu ürünleri ile Türkiye'nin yazılım ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirdiklerini dile getirdi.





