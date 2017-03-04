Dortmund 3 puanı 6 golle aldı

Bundesliga'daki 23. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund, konuk ettiği Bayer Leverkusen'i 6-2'lik skorla geçerek arka arkaya 3. galibiyetini elde etti.

Almanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Bundesliga) 23. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund, sahasında Bayer Leverkusen'i 6-2 mağlup etti.



Signal Iduna Park’ta oynan karşılaşmada Borussia Dortmund'a 3 puanı getiren golleri, 6. dakikada Ousmane Dembele, 26. ve 69. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang, 77. dakikada Christian Pulisic, 85. dakikada penaltıdan Andre Schürrle ve 90. dakikada Raphael Guerreiro kaydetti.



Konuk ekibin gollerini ise 48. dakikada Kevin Volland ve 74. dakikada Wendell attı.



Bayer Leverkusen'de milli futbolcu Ömer Toprak, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 86 dakika forma giydi. Borussia Dortmund'daki milli futbolcular Emre Mor ile Nuri Şahin, teknik direktör Thomas Tuchel tarafından 18 kişilik kadroda tercih edilmedi.



Bundesliga'da üst üste 3. galibiyetini alan sarı-siyahlı ekip, puanını 43'e çıkararak üçüncü sıradaki yerini korudu. Peş peşe 2. kez kaybeden Bayer Leverkusen ise 30 puanda kaldı.



Öte yandan, Türk asıllı oyuncu Kerem Demirbay'ın asist yaptığı maçta Hoffenheim, sahasında Ingolstadt'ı 5-2 yendi.



Milli futbolcu Yunus Mallı'nın takımı Wolfsburg, deplasmanda Mainz 05 ile 1-1 berabere kaldı.



Ligde liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih, konuk olduğu Köln'ü 3-0 mağlup etti.



Son haftaların formda ekibi Werder Bremen ise sahasında Darmstadt 98'i 2-0 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.