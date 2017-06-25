Dört ilimize daha havalimanı yapılacak

Bakan Arslan, "Havalimanı olmayan Karaman, Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane'ye yapacağımız havalimanlarının yapımı ihalesine yıl içinde çıkacağız. 2017'yi havalimanları yılı yapacağız." dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "havayolu, halkın yolu" düşüncesiyle havaalanı altyapısına büyük önem verdiklerini belirterek, "Havalimanı olmayan Karaman, Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane'ye yapacağımız havalimanlarının yapımı ihalesine yıl içinde çıkacağız. Dört şehrimizi daha havalandırarak, 2017'yi havalimanları yılı yapacağız." dedi.



Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güçlü, müreffeh ve söz sahibi bir ülkenin en etkin bileşenlerinden birisinin ulaşım olduğunu, bu alanın birçok sektör için de tetikleyici nitelik taşıdığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın liderliğinde ulaşım altyapısında Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarının gerçekleştirildiğine dikkati çeken Arslan, "Özellikle havacılık alanında dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye oldu. Uluslararası hava taşımacılığı sektörü son on yılda yüzde 5,6 büyürken, Türkiye'de bu oran yüzde 14'ü buldu." diye konuştu.



Son 14 yılda 26 olan aktif havaalanı sayısının iki katını da aşarak 55’e çıktığını anımsatan Arslan, mevcut havalimanlarının ise yenilendiğini kaydetti.



Arslan, yapılan çalışmalar neticesinde "havayolunun halkın yolu" haline getirildiğini dile getirerek, şöyle konuştu:



"Ülkemizin hiçbir şehrinde, hiçbir vatandaşımızın havayoluna ulaşamama gibi bir sıkıntısı olmasını istemiyoruz. Bu nedenle de tüm şehirlerimizi karayolları ve demiryollarının yanı sıra havayoluyla da birleştirmek için çalışıyoruz. Aktif havalimanı sayısını iki katın üstünde artırdık diye durmuyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Havalimanı bulunmayan diğer şehirlerimize de havalimanı yapılmasına yönelik çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda etüt ve proje çalışmaları tamamlanan 3 havalimanının yapımı ihalesine bu yıl içinde çıkılacak."