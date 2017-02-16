Dört büyükler eskide kaldı

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Susic, "Eskiden dört büyükler vardı. Onlar ligi götürüyordu ancak şu anda her takım, birbirini yenebiliyor." dedi.

Bosna Hersekli teknik direktör Safet Susic, yaptığı açıklamada, Aytemiz Alanyaspor'da ilk hedeflerinin ligde kalmak olduğunu bildirdi.



Turuncu-yeşilli takımın ligde kalacak potansiyel ve kaliteye sahip olduğunu kaydeden Susic, "Bizim kısa vadedeki planlarımızda amacımız iyi futbol oynamak değil, puanlar almak ve ligde kalmak. Gençlerbirliği maçında çok iyi oynadık ve üç puanı aldık. Hatta beklediğimden daha iyi bir oyun sahneye koyduk." diye konuştu.



"TÜRKİYE LİGİ DEĞİŞTİ"



Türkiye'de futbolun eskisi gibi olmadığını ve çok değiştiğini belirten Susic, "4 büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ile Trabzonspor'un ligde artık kolay maç kazanamadığını ve her takımın birbirini yenebildiğini söyledi.



Son oynanan lig maçlarının bunun göstergesi olduğunun altını çizen Susic, şöyle devam etti:



"Eskiden dört büyükler vardı. Onlar ligi götürüyordu ancak şu anda her takım, birbirini yenebiliyor. Türkiye ligi her zaman kaliteliydi ancak değişti. Eğer bir lig kaliteli ise doğal olarak mili takım da kaliteli oluyor. Türkiye liginde çok kaliteli oyuncular var. En son Türk Milli Takımı Avrupa Kupası'na gitti. Oraya gitmek kolay değil. Belki orada amacına ulaşamadı ama şimdi önünde bir Dünya Kupası var. Bana göre durumu da kötü değil. Çok iyi oyuncuları var. Gitmemesi için hiçbir sebep yok."



"KALİTE FARKI VAR"



Türkiye ve Bosna Hersek futbolu arasındaki farkı ve kaliteyi de değerlendiren Susic, Bosna liginin Türk ligine göre çok daha zayıf olduğunu dile getirdi.



Bunda en büyük etkenin, Bosna'daki iyi ve kaliteli futbolcuların yurt dışına çıkıyor olmasını gösteren Susic, "Kaliteli oyuncular kendi ülkelerindeki ligde oynamadıkları için de doğal olarak lig zayıf kalıyor. Ancak bu durum milli takıma olumsuz yansımıyor. Hatta mili takım için daha kaliteli oyunculara sahip oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki bağların iki ülkeyi dost ve kardeş yaptığına işaret eden Susic, Türkiye'de yabancılık çekmediğini ve Türkiye'yi çok sevdiğini sözlerine ekledi.