'Dört bacaklı civciv' görenleri şaşırtıyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde "dört bacaklı civciv" görenleri şaşırtıyor.

Kanatlı hayvan yetiştiricisi Tevfik Kaya, 5 yıldır kanatlı hayvan yetiştirdiğini söyledi.



Geçimini bu şekilde sağladığını ifade eden Kaya, "Bahar mevsimiyle çiftliğimde bulunan tavuk, hindi, bıldırcın, kaz gibi hayvanların yumurtalarını kuluçka makinesi yardımıyla çoğaltarak kanatlı hayvan üretimi yapıyorum." dedi.



Kaya, kuluçkadan çıkan civcivleri pazara götürüp sattığını dile getirerek, şunları kaydetti:







"Kuluçkadan çıkan bir civcivin yürüyüşünün farklı olduğunu fark ettim. Civcivi elime alıp inceledim ve dört bacağının olduğunu gördüm. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Civciv, dört bacağını da muntazam bir şekilde kullanabiliyor. Bu civcive gözüm gibi bakıyorum. Bir ayı aşkın süredir hayatta ve kesinlikle satmayı düşünmüyorum. Farklı bir görünüme sahip olan civciv, pazarda vatandaşın da ilgisini çekiyor."



