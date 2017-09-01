Donanma Komutanlığı'nda bayram sevinci

Türk donanmasının kahraman mensupları, vatan savunmasındaki sorumluluklarını Kurban Bayramı'nda da yerine getiriyor.

Donanma Komutanlığı Gölcük Deniz Ana Üssü'nde bulunan TCG Barbaros Fırkateyni'nde görev yapan bahriyeliler, Kurban Bayramı'nı gemide karşıladı.



Türk donanmasının en önemli unsurları arasında yer alan TCG Barbaros'ta, geminin 2. Komutanı Deniz Binbaşı Murat Kanat tarafından gemi personelinin bayramlaşma merasimi için hazır olduğu Gemi Komutanı Deniz Binbaşı Hamdi Toker'e rapor edildi.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Koramiral Adnan Özbal'ın bayram mesajının nöbetçi subay tarafından personele okunmasının ardından nöbetçi personel bayramlaştı.



TCG Barbaros Fırkateyni Komutanı Deniz Binbaşı Toker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geminin ismini büyük Türk denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa'dan aldığını ve sınıfına isim verdiğini söyledi.



Geminin su üstü, hava savunma, denizaltı savunma ve asimetrik tehditlere karşı savunma harbi gibi görevleri yerine getirmek için çağın en modern sistem, cihaz ile silahlarına sahip olduğunu ifade eden Toker, geminin Türk donanmasının en önemli vurucu platformlarından birisi olduğunu kaydetti.



Toker, bayramda limanda yapılan faaliyetlerin kesintiye uğramaması için nöbetçi personelin gemide bulunduğunu dile getirerek, "Bayram süresince gemide işlerimiz devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en önemli ilkesi, ana vatanda güvende olmak için denizde güçlü olmak, dünyada söz sahibi olmak için de dünya denizlerinde var olmaktır. Bu vizyona ulaşmak için de elimizdeki en önemli unsur eğitimli personel gücüdür. Bu personelin moral, motivasyon ve kuruma aidiyetinin yüksek olması için ben de TCG Barbaros Komutanı olarak, bu ailenin büyüğü olarak personelimle gemide bayramın ilk gününü geçiriyorum." şeklinde konuştu.



Gemide bayram gelenekleri bulunduğunu anlatan Toker, personel bayram iznine çıkmadan önceki gün herkesin katılımıyla, giyilen beyaz elbiselerle taburda bayramlaşma töreni yapıldığını aktardı.



Toker, burada tüm personelin birbiriyle bayramlaştığını aktararak, "İzne çıkacak personel sonra izne çıkar. Gemilerde zaman zaman kurban kesilir. Komutan devir teslimlerinde, önemli görevler öncesinde gemide kaza bela olmasın diye, 'Akıtılan tek kan bu kurbanın kanı olsun.' diyerek gemilerde kurban kesilir. Gemi locasından kurban kanı akıtılır." ifadesini kullandı.