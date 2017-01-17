Donan Tuna nehri, buzlardan temizleniyor

Sırbistan'da son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle donan Tuna, Sava ve Tisa nehirlerindeki buz kırma çalışmaları devam ediyor.

Sırbistan'da son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle donan Tuna, Sava ve Tisa nehirlerindeki buz kırma çalışmaları devam ederken, buz kütlelerini kıran Sırbistan gemilerine Macaristan'dan da yardım geldi.



Sırbistan Şehirçilik, Ulaşım ve Altyapı Bakan Yardımcısı Veljko Kovacevic, donan nehirlerin ulaşıma kapalı olduğunu belirterek, dün Macaristan'dan Sırbistan'a ulaşan buz kırma gemilerinin bugün göreve başladığını ifade etti.



Kovacevic, bu gibi sorunlarla daha kolay başa çıkabilmek için buz kırıcı iki gemi satın alınması gerektiğini söyledi.



Macaristan'dan buz kıran dev gemilerin yardımı konusu, Sırbistan, Hırvatistan ve Macaristan yetkililerinin katıldığı üçlü görüşmede kararlaştırılmıştı.