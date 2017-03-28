Donald Trump o kararnameyi imzaladı

Trump, Obama yönetiminin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında çıkardığı regülasyonları tersine çevirmeyi hedefleyen imzayı attı

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama'dan miras kalan çevresel regülasyonların iptal sürecini başlatmak için başkanlık kararnamesi çıkardı.



Trump, Obama yönetiminin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında çıkardığı regülasyonları tersine çevirmeyi hedefleyen imzayı attı.

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, imza töreninde yaptığı kısa konuşmada kararnamenin enerji üretimi ve istihdam için yeni bir dönemi başlatacağını söyledi. Trump, "Bu kararname, federal hükümetin aşırı kontrolünü ortadan kaldıracak; ekonomik özgürlükleri geri verecek; şirketlerimiz ve işçilerimizin uzun süre sonra eşit şartlarda zenginleşmesini, rekabet edebilmesini ve başarılı olmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.





