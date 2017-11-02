Dolmuş şoförleri "ek sefer" protestosunu sürdürüyor

Kars'ta dolmuş şoförleri, belediye tarafından güzergahlara ek sefer konulduğunu öne sürerek soğuk havada nöbet tutuyor.

Kars'ta, belediye meclisince bazı dolmuş güzergahlarına ek seferler konulduğunu öne süren bir grup dolmuş şoförünün sabah başlattığı protesto soğuk havaya rağmen devam ediyor.



Kentte bir grup dolmuş şoförü, belediye meclisi kararıyla bazı dolmuş güzergahlarına ek seferler konulmasına tepki için minibüsleriyle sabah saatlerinde Belediye Başkanlığı binası önünde toplandı.



Polisin gazlı müdahalesi sonucu dağılan gruptakiler Kars Valisi Rahmi Doğan ile görüştükten sonra kapattıkları yolları trafiğe açtı. Gruptakiler daha sonra eylemlerine Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.



Burada toplanan şoförler, sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen ısıya rağmen nöbet tutuyor. Isınabilmek için ateş yakan şoförler, bekleyişini sürdürüyor.



Kars Şehiriçi Toplu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Okan Ulakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıldır şehir içi toplu taşımayla ilgili sorunlar yaşadıklarını belirtti.



Daha önce böyle sıkıntılar yaşamadıklarını ve mevcut araç sayılarının da yeterli olduğunu ifade eden Ulakçı, "Bir seneden bu yana Kars Belediyesi 'A' hattına ek araç vermeye, 'B' hattındaki aracı da alıp 'C' hattına aktarmaya çalışıyor. Bu sektör yaklaşık 20 yıldan beri halka en iyi bir şekilde hizmet etmektedir ama ne yazık ki bir senden beri sıkıntılar aldı başını gidiyor." dedi.



Ulakçı, başka hatlar için yapılan ihalelerin, diğer hatlara da usulsüz şekilde aktarıldığını öne sürerek, şunları kaydetti:



"Kars Belediyesine araç başı 100 bin, toplamda da 2 milyon 500 bin lira para ödeyerek eski hatların sıkıntılarını giderdik. Bir ay önce 'belediye Atatürk Mahallesi'nde 3 hattı ihaleye çıkarttı' denildi. Biz de gittik ihtiyaç olmadığını söyledik. Buna rağmen 3 araç ihalesi yapıldı. Biz bu araçlar Atatürk Mahallesi'nde çalışacak diye düşündük. O araçlar Atatürk Mahallesi'nde değil de Başbakanlık TOKİ konutları güzergahına aktarılmış. Bugün de talepte bulunduğu 10 hattı ihaleye çıkartıyor. Belediyeye gittik fayda etmedi. Burada çok ciddi mağduriyetler söz konusudur, giderilmesini istiyoruz."



Otobüs şoförlerinden İlhan Göne de bu soruna bir çözüm bulanacağı tarihe kadar dolmuşların çalışmayacağını belirterek, "Çözüm bulunana kadar biz buradayız bir yere gitmeyeceğiz. Evimize ekmek götüremiyoruz." diye konuştu.