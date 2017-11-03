Dolmuş şoförleri "ek sefer" protestosunu sonlandırdı

Kars'ta, bir grup dolmuş şoförünün dün başlattığı protesto Vali Doğan'ın girişimiyle sonlandırıldı.

Kars'ta, belediye meclisince bazı dolmuş güzergahlarına ek seferler konulduğunu öne süren bir grup dolmuş şoförünün dün başlattığı protesto sona erdirildi.



Kentte bir grup dolmuş şoförü, belediye meclisi kararıyla bazı dolmuş güzergahlarına ek seferler konulmasına tepki için minibüsleriyle dün Belediye Başkanlığı binası önünde toplanmış, polis gruptakilere gazla müdahale etmişti.



Polisin gazlı müdahalesi sonucu dağılan gruptakiler, Kars Valisi Rahmi Doğan ile görüştükten sonra kapattıkları yolları trafiğe açarak eylemlerini dünden beri Cumhuriyet Meydanı'nda sürdürüyordu.



Vali Rahmi Doğan, eylem yapan dolmuş şoförlerini ziyaret etti. Doğan, bir süre görüştüğü şoförleri eylemlerini sonlandırmaları konusunda ikna etti.