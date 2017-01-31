"Dolar/TL 3,60'a gerileyebilir"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Standard & Poor's'un (S&P) 27 Ocak Cuma günkü Türkiye değerlendirmelerine karşın 3,80'in altına düşen dolar/TL'nin 3,60'a gerilemesi bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, bugün yılın ilk Enflasyon Raporu'nu açıkladığı toplantıda, döviz kurlarında yaşanan yüksek oynaklığın yakından takip edildiğini, gerekmesi halinde ek ilave sıkılaştırma tedbirleri almaya devam edeceklerini belirtirken, uzmanlar da yapılan açıklamalar ile TCMB'nin, para politikasında aktif şekilde yönlendirmelerini sürdüreceğini gösterdiğini kaydetti.



Bankalararası piyasada 2016'ya 2,92'den başlayan dolar/TL, yıl boyunca yükseliş trendi içine girerek gelişmekte olan para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanmış, yurt içindeki gelişmelerin de etkisiyle en yüksek 3,5923'ü görmüştü. 2017 yılına 3,5287'den başlayan dolar/TL, hızla yükseliş trendine girerek 11 Ocak'ta 3,94 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.



Fitch Ratings'in 27 Ocak Cuma günü Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviye olan "BBB-"den "BB+" seviyesine indirmesine ve S&P'nin de not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirmesinin ardından yeni haftada diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan dolar/TL, dün dolar endeksindeki yatay seyre karşın yüzde 2,4 geriledi.



Uzmanlar, TL'nin 3,60 seviyelerine gerileyebileceği öngörüsünde bulunurken, TL varlıklar için negatif beklentilerin de ortadan kalktığını belirtiyor.



"TCMB'NİN ÖNLEMLERİ TL'Yİ GÜÇLENDİRME ANLAMINDA ETKİLİ OLACAK"



ING Bank Döviz Masası Müdürü Burçin Metin, dolar/TL'nin 3,75 seviyesine kadar gerileyebileceğini ve bu seviyenin kırılabileceğini belirterek, bu seviyelerin ardından da 3,65'e doğru bir gerileme yaşanabileceği öngörüsünde bulundu.



Metin, TCMB'nin aldığı önlemlerin piyasada etkisinin görülmeye başladığını ifade ederek, "TCMB, gerekli olması durumunda ilave tedbirlerin alınacağına işaret ediyor. Bu durumun piyasada etkisinin olumlu olacağını düşünüyorum. Kaldı ki biz 2016'da çok kötü bir yıl geçirdik. Diğer gelişmekte olan ülkelerle çok ciddi olumsuz ayrıştık. TCMB'nin önlemleri TL'yi güçlendirme anlamında etkili olacak." şeklinde konuştu.

Dolar/TL'de 3,59'a doğru sert bir hareket beklemediklerini dile getiren Metin, "2 gündür çok ciddi bir para girişi var ve çok iyi performans gösteriyor. Bunun devam edeceğini, 3,75 ve 3,65'i kırarsak 3,60'a doğru bir gerileme olacağını düşünüyorum. Gelecek 2-3 ay içerisinde piyasada böyle bir hava olacak ve TL, diğer gelişmekte olan ülkelere göre iyi performans gösterecek." değerlendirmesinde bulundu.



"TCMB, OYNAKLIĞI KONTROL ALTINDA TUTABİLDİĞİ SÜRECE KUR DENGELENECEK"



Ziraat Bankası Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz da TL'nin güçlenme tahminlerinin gerçekçi olduğunu ifade ederek, TCMB'nin oynaklığı hedef aldığını, kur oynaklığının bu ayın ortasında yüzde 25'e yakın olduğunu, şimdi ise yüzde 17'ye kadar indiğini söyledi.



Bu oynaklığın biraz daha düşebileceğini belirten Yılmaz, TCMB'nin kur oynaklığını kontrol altında tutabildiği sürece kurun dengeleneceğini ve TL'nin destekleneceğini kaydetti.



Yılmaz, TCMB'nin bugünkü toplantısında verdiği mesajın sıkı para politikası uygulanacağı ve enflasyonun ciddiye alındığı yönünde olduğunu, bunun da TL'yi destekleyeceğini söyledi. Saxo Capital Strateji Uzmanı Cüneyt Paksoy ise yarınki ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı ve cuma günü açıklanacak enflasyon verisinin önemli olduğunu vurguladı. Paksoy, "Gösterge tahvilleri ve uzun vadeli tahvillerin 11 seviyesinin altına gelmesi ve dolar/TL'nin 3,70'i kırmasıyla 3,55-3,65 geniş bandına doğru hareket mümkün olabilir." dedi.