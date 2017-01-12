Dolar/TL Merkez'in likidite hamlesi ile düştü

TCMB'nin repo ihalesi açmamasının ardından dolar, başladığı düşüşünü sürdürerek 3,81'in altına geriledi.

Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) repo ihalesi açmamasının ardından başladığı düşüşünü sürdürerek 3,81'in altına geriledi.



Güne yükselişle başlayan ve 3,9296'yı gören dolar/TL, TCMB'nin saat 10.00'da 1 hafta vadeli repo ihalesi açmamasının ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçti.



Dolar/TL yaklaşık yüzde 1,5 azalışla 3,8060 seviyesine kadar gerilemesi sonrasında saat 12.40 itibarıyla 3,81 seviyelerinde dengelendi.



Analistler, TCMB'nin 1 hafta vadeli repo ihalesi açmayarak TL likiditesini sıkılaştırmasının, kurlar üzerinde baskı oluşturduğunu ve TL'nin değerlendiğini kaydetti.



Merkez Bankası kaynakları da bu sıkılaştırma ile piyasa yapıcı bankaların "Geç Likidite Penceresi"ne yönelebileceğini ve böylece fonlama maliyetinin yükseleceğine değinerek, "Bunun amacı TL'nin maliyetini artırarak döviz kurlarındaki yükselişi sınırlamak. Merkez Bankası, bütün enstrümanlarını önümüzdeki günlerde kullanabilir." şeklinde konuştular.



Yurt dışında ise ABD başkanlığına seçilen ve 20 Ocak'ta koltuğa oturacak Donald Trump'ın dün gerçekleştirdiği ilk basın toplantısındaki açıklamalarının ardından küresel piyasalarda da doların değer kaybettiği görülüyor.



Dolar endeksi bugün yüzde 0,7 azalışla 101,1'e gerilerken, yatırımcıların ABD ekonomi politikasında belirsizliğin arttığına ilişkin endişeleri nedeniyle güvenli liman olarak görülen değerli metal ve gelişmiş ülke tahvillerine talebin artması dikkati çekiyor.



Bugün öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,81'in altında kalıcılık sağlaması durumunda, sırasıyla 3,7250 ve 3,6400 seviyelerinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.