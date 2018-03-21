Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 3,9260 seviyesinde dengelendi.

Doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karı değer kazanmasının etkisiyle yükselen dolar/TL, dün 3,9529 ile 30 Kasım 2017'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeden düşüşe geçti. Dün dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 3,9340'tan tamamladı. Avro/TL, dün 4,8706 ile tarihi zirvesini gördü.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 3,9560'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,08 artışla 4,8216'dan ve sterlin/TL ise yatay bir seyirle 5,5055'ten işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,15 azalışla 90,2 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,23 artışla 1,2270 seviyesinde dengelendi.

Analistler, üst üste 6 işlem günü yükselen döviz kurlarının dün sınırlı da olsa değer kaybettiğini ve 3,9550 direncini aşamadığını belirtti. Bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Jerome Powell başkanlığında gerçekleştirilen ilk toplantısından çıkacak kararlar ile sonrasında yapılacak açıklamaların takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,9550'nin direnç konumunda bulunduğunu söyleyen analistler, bugünkü Fed kararlarından bir sürpriz çıkmaması durumunda dolar/TL'nin tekrar 3,90'ın altına gerileyebileceğini dile getirdi.