Doların düşüşü devam ediyor

Dolar/TL, bugün 27 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesi olan 3,5930'u gördü.

Küresel piyasalarda diğer para birimleri karşısında değer kaybeden dolar, TL karşısındaki düşüşünü de sürdürüyor. Dün yüzde 0,57 azalışla günü 3,6159'dan tamamlayan dolar/TL, bugün 27 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesi olan 3,5930'u gördü.



Dolar/TL'nin 3,60'ın altında kalıcı olması durumunda yeni hedefinin 3,55 seviyeleri olacağını dile getiren analistler, hafta boyunca Fed üyelerinin açıklamalarının, kurların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.