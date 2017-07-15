Dolar son 2 haftanın en düşük seviyesinde

Dolar/TL, ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından 3,5343 ile 2 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Asya piyasalarında güne 3,5664 seviyesinden başlayan dolar/TL, öğleden sonra ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması ile düşüşe geçti. Dolar/TL, 3,5343 ile 3 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından saat 16.10 itibarıyla 3,5365 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,30 değer kaybıyla 4,0555'ten, sterlin/TL de 0,25 azalışla 4,6020'den alıcı buluyor.



ABD'de enflasyon haziran ayında yıllık 1,6 artış ile beklentilerin altında kalırken, perakende satışlar verisi de haziranda yüzde 0,2 gerileyerek tahminlerin altında gerçekleşti.