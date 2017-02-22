Dolar kritik sınıra iyice yaklaştı

Güne satış ağırlıklı başlayan dolar/TL, yaklaşık 7 haftanın en düşük seviyesi olan 3,6078'i gördü.

Son günlerde küresel piyasalarda azalan dolar talebine paralel etkili olan düşüş eğilimini bugüne de taşıyan dolar/TL, 6 Ocak'tan bu yana dip seviyesi olan 3,6078'i gördü.



Dolar/TL saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kaybıyla 3,6120 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,58 azalışla 3,7961, sterlin/TL ise yatay seyirle 4,5130 seviyelerinden işlem görüyor.



SAXO Capital Strateji Uzmanı Cüneyt Paksoy, dolar/TL'de 3,60 seviyesinin kırılması halinde 3,40-3,55 bandına doğru geri çekilmelerin olabileceğini belirtmişti.