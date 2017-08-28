Dolar haftaya yükselişle başladı

Dolar/TL, cuma günü yüzde 1,3'lük düşüşün ardından yeni haftaya sınırlı yükselişle 3,4480 seviyesinden başladı.

Cuma günü, Jackson Hole'de ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin yaptıkları konuşmada para politikasından bahsetmemesinin ardından doların diğer para birimleri karşısında gerilediği görüldü. Buna paralel dolar/TL de cuma günü 3,4346 ile 6 Aralık 2016 tarihinden bu yana en düşük seviyesine geriledi ve haftayı yüzde 1,3 değer kaybederek 3,4391'den tamamladı.



Dolar/TL, yeni haftaya tepki yükselişiyle başlamasının ardından yüzde 0,26 artışla 3,4480 seviyesinde dengelendi. Avro/TL yüzde 0,44 yükselerek 4,1180'den, sterlin/TL de yüzde 0,40 değer kazanarak 4,4480'den işlem görüyor.



Analistler, bugün ABD'de açıklanacak toptan eşya satışları ve Dallas fed imalat aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, TL'nin dolar karşısındaki güçlü seyrinin devam edebileceğini ifade etti. ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ile Başkan Donald Trump ve ekibine ilişkin siyasi gelişmelerin hafta genelinde yatırımcıların odak noktasında olacağına değinen analistler, dolar/TL'de 3,40 seviyesinin destek 3,50 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.