Dolar haftaya yükselişle başladı

Dolar/TL, cuma günü akşam saatlerinde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarının ardından haftaya yükselişle başlayarak 3,7240 seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü yurt içinde beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisi sonrasında analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 3,75 sınırına kadar yükselen dolar/TL, bu seviyelerde etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü yüzde 0,71 değer kaybıyla 3,7026'dan tamamladı.



Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 3,7240'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 3,9477'den ve sterlin/TL de yüzde 0,28 yükselişle 4,5750'den işlem görüyor.



ABD Merkez Banksı Başkanı Janet Yellen, cuma günü Chicago'da yaptığı konuşmada, ekonominin beklenen yönde ilerlemeyi sürdürmesi halinde kademeli faiz artışına devam etmenin uygun olacağını belirterek, "Bu ayki toplantımızda, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) istihdam ve enflasyonun beklentilerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edip etmediğini değerlendirecek. Eğer ediyorsa faiz artışında ek ayarlama yapmak uygun olacak" ifadelerini kullandı.



Analistler, bu hafta özellikle cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin piyasaların odak noktasında olacağını kaydederek, ABD Başkanı Donald Trump'ın mali politikalara ilişkin söylem ve adımlarının da izleneceğini dile getirdi.



Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi yatırımcı güven endeksi ve ABD'de açıklanacak fabrika ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirten analistler, dolar/TL'de 3,7360 seviyesinin direnç, 3,7000 seviyelerinin ise destek konumuna geldiğini söyledi.