Dolar güne yükselişle başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,8755 seviyesinde dengelendi.

Dün dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, 3,9003 ile 27 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 düşüşle 3,8686'dan tamamladı.



Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,18 artışla 3,8755 seviyesinde dengelendi. Avro/TL yüzde 0,34 yükselişle 4,5028'den, sterlin/TL de yüzde 0,30 artışla 5,0955'ten işlem görüyor.



Analistler, bugün hem yurt içinde hem de yurt dışında veri akışının zayıf olduğunu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmenin takip edileceğini belirtti.



Teknik açıdan dolar/TL'de 3,8450 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 3,9100'in de direnç olarak izleneceğini dile getirdi.



