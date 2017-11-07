Dolar güne yükselişle başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,8510 seviyesinde dengelendi.

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin artması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında faiz artışı yapacağı beklentisinin güçlenmesiyle dolara olan talep artarken, gelişmekte olan ülke para birimleri dolara karşı değer kaybetti.



Dün dolar/TL'de 3,8905'i görmesinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son dönemde piyasalarda ekonomik temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumları gözlendiği gerekçesiyle reeskont kredilerinin geri ödeme koşulları ve rezerv opsiyon mekanizması çerçevesinde adımlar attı.



Merkez Bankası'nın adımları döviz kurlarında geri çekilmeyi sağlarken, ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde sınırlı ölçüde vize başvurularını yeniden kabul etmeye başlaması haberi de bu gelişmeyi destekledi.



Dolar/TL, hem TCMB'nin adımları hem de ABD ile ilgili vize haberi sonrası 3,8224'e gerilemesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 düşüşle 3,8360'tan tamamlamıştı.



Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,38 artışla 3,8510 seviyesinde dengelendi. Avro/TL yüzde 0,29 artışla 4,4685'ten, sterlin/TL de yüzde 0,21 yükselerek 5,0670'ten işlem görüyor.



Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin konuşması ile jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,8300 seviyesinin destek, 3,9100 ve tarihi zirvesi konumundaki 3,9422'nin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.



