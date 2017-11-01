Dolar güne yükselişle başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 3,7970 seviyesinde dengelendi.

Küresel piyasalarda artan dolar talebinin etkisiyle dün 3,8144'e kadar çıkan dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 3,7915'den tamamladı.



Dolar/TL, dünkü yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak yüzde 0,15 değer kazanarak 3,7970 seviyesinde dengelendi. Avro/TL yatay seyirle 4,4180'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 5,0410'dan işlem görüyor.



Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Enflasyon Raporu'nun, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.



ABD'de dün açıklanan tüketici güven endeksinin son 17 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının küresel piyasalarda doları desteklediğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,82 ve 3,85 seviyelerinin direnç, 3,76 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.



