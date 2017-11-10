Dolar güne yatay başladı

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 3,8690 seviyesinde dengelendi.

Dün ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçiler tarafından hazırlanan vergi reformu tasarısının detaylarını açıklarken, tasarının ABD Temsilciler Meclisi'nde görüşülmekte olan vergi önergesinden önemli farklılıklar içermesi doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine neden oldu.



Dolar endeksi dün 95 sınırına kadar yükselmesinin ardından vergi reformu tasarısına ilişkin haber akışı sonrası 94,4 seviyesine geriledi.



Dün dolar/TL, 3,8395 - 3,8799 aralığında işlem görürken, günü önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 3,8692'den tamamladı.



Bugüne yatay bir başlangıç yapan dolar/TL, 3,8690 seviyesinde dengelendi. Avro/TL yüzde 0,08 azalışla 4,5046'dan, sterlin/TL de yüzde 0,12 düşüşle 5,0785'ten işlem görüyor.



Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, ABD'de tüketici güven endeksi, İngiltere'de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 3,8450 seviyesinin destek, 3,9100'in de direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.



