Dolar Fed sonrası yükselişe geçti

ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin olarak değerlendirilen karar ve açıklamalarının ardından değer kazanan dolar/TL, 3,5199 ile son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Dolar/TL, dün akşamki Fed kararlarının ardından başlayan yükselişini bugüne de taşıdı ve son 1 ayın zirvesi olan 3,5199 seviyesine kadar çıktı.



Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) Washington'da yapılan eylül ayı toplantısı dün akşam sona erdi. FOMC üyelerinin, oy birliği ile faiz oranı yüzde 1,00-1,25 aralığında sabit tutulurken, karar metninde, iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiği vurgulandı.



Kasırgaların ekonominin gidişatını değiştirmeyeceğinin kaydedildiği metinde, Komite'nin bilanço küçültme programına ekim ayında başlanması kararı aldığı bildirildi.



Fed kararları ve sonrasında Fed Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarını şahin olarak değerlendiren yatırımcıların dolar talebi artarken, buna bağlı olarak dolar endeksi dün yüzde 0,78 değer kazanarak günü 92,7'den tamamladı.



Küresel piyasalarda değerlenen dolara bağlı olarak yükselişe geçen dolar/TL de bugün 3,5199'u görmesi sonrasında önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 3,5170'ten işlem görüyor. Avro/TL yüzde 0,41'lik değer kazancıyla 4,1840 seviyesinden, sterlin/TL de yüzde 0,40 primle 4,7470'ten alıcı buluyor.



Analistler, Fed'in bilanço küçültmeye ekim ayında başlamasının yanında aralık ayında faiz artırımı yapılacağına ilişkin beklentilerin de yüzde 60'ın üzerine çıktığına dikkati çekerek, buna bağlı olarak gelişmekte olan ülke paralarının dolar karşısında değer kaybettiğini ifade etti.



Fed sonrası yatırımcıların makroekonomik verilere odaklanacağını kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,5220 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu vurguladı.



