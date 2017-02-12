Dolar 6 ay sonra ilk kez 2 hafta üst üste geriledi

Türk lirası (TL), bu hafta pozitif bir seyir izleyerek, Ağustos 2016'dan bu yana dolar karşında ilk kez 2 hafta üst üste değer kazandı.

Dolar/TL, şubatın ilk haftasındaki sert düşüşünü bu hafta da devam ettirerek 3,6615 seviyelerine kadar geriledi. Böylece dolar/TL yaklaşık 6 ayın ardından ilk kez 2 hafta üst üste değer kaybetmiş oldu. Bu haftaya 3,70'in üzerinde başlayan dolar/TL, önceki hafta etkili olan düşüş eğilimini bu haftaya da taşıyarak, 3,6615'e kadar gerilemesinin ardından haftayı 3,68 seviyelerinden tamamladı.



Konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan ING Bank Döviz Masası Müdürü Burçin Metin, yaklaşık bir yıldır kötü performans sergileyen Türk lirasının ucuz kaldığının, ucuz olan Türk lirasına artan taleple birlikte dolar/TL'nin 3,66 sınırına kadar gerilediğini söyledi.



Bundan sonraki süreçte dolar/TL'de yukarı yönlü bir hareketin başlamasına çok fazla ihtimal vermediğini dile getiren Metin, 3,66'nın altına doğru gerilemelerin 3,60 seviyelerini gündeme getireceğini kaydetti.



Türk lirasının son 2 haftada diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine göre kıyasla çok iyi performansı sergilediğini ifade eden Metin, "Bundan sonra daha çok dışarıdan gelen haberlere özellikle dolar tarafından gelen haberlere bakacağız. Dolar endeksinde çok ciddi bir güçlenme olsa bile dolar/TL aynı oranda güçlenmeyecek yani TL emsallerine göre daha iyi bir performans sergileyecek." ifadelerini kullandı.



Tufan, TCMB'nin sıkı para politikasına devam edeceği ve Fed'in faizleri düşük tutacağı beklentisiyle kurun 3.75 seviyesinin altında kalıcı olduğunu vurgulayarak, daha kısa vadede 3,75-3,72'nin direnç bölgesi olarak dikkat çektiğini kaydetti. Bu seviyeler altında kaldığı sürece düşüşlerin devam edebileceğini ifade eden Tufan, 3.66 destek seviyesinin altında kapanış yapılması durumunda 3,63-3,60 seviyelerinin gündeme geleceğini kaydetti.