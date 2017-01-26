Dolandırıcılar 82 yaşındaki Ali dedeye takıldı

Bursa'da, telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran bir çetenin üyesi, 82 yaşındaki Ali Başaran'ın polisle yaptığı işbirliği sonucu yakalandı.

Almanya'da işçi olarak çalışıp emekli olduktan sonra Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine yerleşen Ali Başaran'ı (82) telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan biri kişi, terör örgütlerine yönelik operasyon yaptıklarını, operasyon kapsamında kendisinin 3 banka hesabında bulunan 32 bin liranın da terör örgütü mensuplarınca çekildiğini belirterek, bu durumdan haberdar olup olmadığını sordu.



Başaran'ın söz konusu durumdan haberinin olmadığını söylemesinin ardından "Bunlar 10 kişi. Yakalatmak ister misin? Eğer istiyorsan biz ne söylersek onu yapacaksın" diyen şüpheli, "evet" yanıtını veren yaşlı adamdan para istedi.



Telefon görüşmesinin ardından bankadaki hesabında bulunan 12 bin lirayı çekerek buluşma yerine giden Ali Başaran, 12 bin lira ile birlikte cebindeki 300 lirayı da şüpheli H.Ç'ye bir poşet içinde teslim etti.



Bir gün sonra Başaran'ı yeniden telefonla arayan şüpheliler, bu kez "Biz senin adına para çekenlerin 8'ini yakaladık, ikisi kaldı. Üzerine kayıtlı arsa var mı?" dedi.



Başaran'ın üzerine kayıtlı bir arsasının bulunduğunu söylemesinin ardından bunu satmasını ve parayı yine kendilerine getirmesini isteyen şüpheliler, yaşlı adamın şüphelenmesi üzerine, bu kez kendisini savcı olarak tanıtan bir kişiyle de görüştürdü.



"OĞLU ARACILIĞIYLA DURUMU POLİSE BİLDİRDİ"



Telefon görüşmesinin ardından dolandırıldığını anlayan Başaran, oğlu aracılığıyla durumu polise bildirdi. Başaran, daha sonra güvenlik güçlerinin bilgisi dahilinde şüphelilerle yeniden irtibata geçti.



Şüpheliler, arsayı 140 bin liraya sattığını söyleyen yaşlı adama, tapu işlemlerinin ardından parayı kendilerine getirmesini istedi.



Bunun üzerine güvenlik güçleriyle birlikte içi kağıt parçalarıyla dolu bir poşetle dolandırıcıların verdiği buluşma adresine giden Başaran'ın yanına daha önce 12 bin 300 lirayı verdiği H.Ç geldi.



Polisleri gören şüpheli H.Ç, söz konusu poşeti atarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında yaklaşık 3 metre yükseklikteki bir duvardan atlayan şüpheli, bacağının kırılması sonucu güvenlik güçlerince yakalandı.