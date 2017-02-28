Dokuma tezgahının başında geçen bir ömür

Zonguldak'ta 60 yaşındaki Ömer Kara, 15 metrekarelik atölyesinde, vatandaşların kazak, gömlek, pantolon ve çoraplardan kestiği bez parçalarını dokuyarak, kilimlere dönüştürüyor.

Zonguldak'ta bez parçalarından çeşitli renk ve desenlerde kilim üreten 60 yaşındaki dokuma ustası Ömer Kara, mesleğini 48 yıldır severek yapıyor.



İlkokulun ardından eğitimini sürdürmek için memleketi Gümüşhane'den ayrılıp Zonguldak'taki akrabalarının yanına yerleşen Kara, bir süre sonra burada kilim dokuma ustasının yanında çırak olarak çalışmaya başladı.



Ortaokul ve liseyi okuduğu kentte, okul dışındaki zamanlarını dokuma tezgahının başında geçiren Kara, askerlik görevinin ardından aynı mesleği sürdürmeye karar verdi.



Kendi tezgahını kurarak iş hayatına atılan Kara, yaklaşık 15 metrekarelik atölyesinde, vatandaşların evlerinde kazak, gömlek, pantolon, çorap gibi giysileri keserek yaptıkları yumakları çeşitli renk ve desenlerde kilime dönüştürüyor.



Kara, tezgah başında 48 yıl geçirmesini ise mesleğini severek yapmasına bağlıyor. Terakki Mahallesi Derecik Sokağı'ndaki iş yerinde ürettiği el emeği kilimleri müşterilerin beğenisine sunan Kara, mesleğini yaşatmanın da mücadelesini veriyor.