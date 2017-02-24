Doktora öğrencilerine TÜBİTAK desteği

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin'in görüşmesinde, TÜBİTAK projelerinde yer alan doktora öğrencilerine sağlanacak burs desteği ele alındı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin'in görüşmesinde, TÜBİTAK projelerinde yer alan doktora öğrencilerine sağlanacak burs desteği ele alındı.



YÖK Başkanı Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün akşam TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.



Saraç, şu ifadelere yer verdi:



"Doktora bursundan yararlanacak öğrencilerimizin TÜBİTAK projelerinde yer alması durumunda, TÜBİTAK'ın verdiği burs miktarının üst limitini geçmemek üzere aradaki farkın TÜBİTAK projeleri bütçesinden karşılanabilmesi konusunda olumlu bir görüşme oldu. TÜBİTAK Başkanlığı, bu konunun yakın zamanda üst kurullarında değerlendirileceğini bildirdi."