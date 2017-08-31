Doka, MKE Ankaragücü'nde

TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Brezilyalı futbolcu Doka'yı transfer etti.

Başkent temsilcisi, Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki orta saha oyuncusunu bir yıllığına kadrosuna kattı.



MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen törende, öncelikle sarı-lacivertli kulübün 107. kuruluş yıl dönümünü kutladı.



Başkent ekibinde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Kartal, "Bu güzel günde Allah nasip etti, Doka'da aramıza katıldı. İnşallah, hem kendisi hem de bizim için güzel ve hayırlı bir sezon olur." dedi.



Doka ise İsmail Kartal ve yönetime kendisine güvendikleri için teşekkür ederek, "Büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Bunun için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Medipol Başakşehir'de nasıl elimden gelenin en iyisini yaptıysam, burada da yapacağım. Hep beraber bu takımı hak ettiği yerlere götüreceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.