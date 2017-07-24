Doha'da sıcak karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 12.25'te Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Körfez ülkelerini kapsayan ziyaretinin son durağı Doha'da bazı temaslarda bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Uluslararası Hamad Havalimanı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ile diğer yetkililer karşıladı.



Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Doha'ya gitti.



Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani, aynı araçla Emirlik Divanı'na geçti.



ERDOĞAN, KATAR EMİRİ AL SANİ İLE GÖRÜŞTÜ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüştü.



Erdoğan, Körfez ülkelerini kapsayan ziyaretinin son durağı Doha'da Al Sani ile yaklaşık iki buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.



İlk olarak Katar Emirlik Divanı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani baş başa görüşmede bir araya geldi.



Ardından Erdoğan ve Al Sani, heyetlerarası görüşmeye geçti.



İkili ve baş başa görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, onuruna verilen öğle yemeğine iştirak etti.



Temasları sonrasında Erdoğan, Türkiye'ye dönecek.









