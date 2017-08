'Doğu'nun Çukurovası' mevsimlik işçilerin ekmek kapısı

Sahip olduğu mikroklima iklimi ve toprak yapısı dolayısıyla birçok meyve ve sebze türünün yanı sıra hububatın da yetiştirildiği Iğdır, mevsimlik tarım işçilerine de gelir sağlıyor.

"Doğu'nun Çukurovası" olarak bilinen Iğdır, her tarım mevsiminde kente gelen mevsimlik işçilere ekmek kapısı oluyor.



Sahip olduğu 118 bin 500 hektarlık tarım arazileriyle bölgenin "tarım başkenti" haline gelen Iğdır'daki tarım işleri, çevre illerden yöreye gelen işçiler tarafından yapılıyor.



Genellikle yaz tatilinde okul harçlıklarını çıkarmak isteyen öğrenciler ve kadınların çalıştığı araziler, tarım sezonunun başlamasından bitişine kadar binlerce vatandaşa gelir sağlıyor.



Mikroklima iklimi ve toprak yapısı nedeniyle birçok meyve ve sebze türünün yanı sıra hububatın da yetiştirildiği Iğdır'da çalışan tarım işçileri, yaklaşık 6 ay süren tarım sezonu boyunca gelir elde ediyor.



Iğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iğdır Ovası'nın hem çiftçiler hem de tarım işçileri için gelir kaynağı sağladığı söyledi.



Kentte tarımsal potansiyelin çok yüksek olduğunu anlatan Yolcu, "Iğdır, ürün yelpazesi çok geniş olan bir il. Örneğin mayısta, haziranda kiraz hasadı bittikten sonra karpuz, kayısı, domates, salatalık başlıyor. Bu arada pamuğu devam ediyor, çapası var. Ta ki ekim, kasım ayına kadar ilimizde hasat oluyor. Bu hasatta mutlaka il dışından da mevsimlik işçiler geliyor ve bu tarımsal faaliyetlerde bizlere yardımcı oluyorlar." dedi.



Yolcu, sürdürülen tarımsal faaliyetlerin istihdam sağladığının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:



"Hem ilimizin ekonomisine faydası oluyor hem de dışarıdan gelen mevsimlik işçiler de bir şekilde gelir elde etmiş oluyorlar. Tarım sadece Iğdır ekonomisini değil bütün bölge illerinin ekonomisini de dolaylı yollardan etkilemiş oluyor. Bir pamuk tarlasında 70 kadın çapa yapıyor, bu 70 kadın yaklaşık 3 aydır çalışıyor, bu durumun onlar için bir ekmek kapısı olduğu kesin. Buradaki tarımsal faaliyetler istihdama da dolaylı yoldan katkı sağlamış oluyor."



Arazi sahiplerinden Ömer Faruk Temiz, "Günde 65-70 arası işçi çalıştırıyoruz. Bunun içinde bir sürü öğrenci var, günlük 70 lira para veriyoruz, hepsi okul masrafları ve harçlıkları için çalışıyor, her hafta cuma günü paralarını ödüyoruz. Tarlalar işçiler için bir umut kapısı, inşallah devam eder. Şu an yaklaşık 4 bin dönüm pamuk ekmişiz, işçiler sabah gelip akşam gidiyorlar." dedi.



"IĞDIR'DA SÜREKLİ İŞ İMKANI"



Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak Iğdır'a geldiğini anlatan mevsimlik işçi Felemez Karakuş, burada biçerdöveri ile ekmek parası kazandığını belirtti.



Iğdır'ın topraklarının çok verimli olduğunu ifade eden Karakuş, "Memleketim olan Mardin'den Iğdır'a tahıl biçmek için geldim. Burada yaklaşık 20 günlük bir iş sezonumuz var.